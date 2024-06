Luka Modric met 25 Kroatische zoons op pad in Duitsland tijdens EK 2024

Elk jaar opnieuw is Kroatië een dark horse voor welk eindtoernooi dan ook. Vooral het middenveld van de finalist van de WK-finale van 2018 is grandioos. Luka Modric, inmiddels 38 jaar oud, is nog altijd dé smaakmaker bij de Kroaten. Maar kan hij het dit eindtoernooi wederom laten zien? FCUpdate besteedt in de aanloop naar het EK in Duitsland aandacht aan alle landen op het Europees kampioenschap, zo ook aan Kroatië.

Al sinds jaar en dag is Zlatko Dalic de bondscoach van de Kroaten. De die trainer was in Albanië, Saudi-Arabië en Kroatië kwam in zijn eigen tijd als voetballer nooit verder dan teams in (voormalig) Joegoslavië. Vanaf 2017 staat hij al aan het roer. Onder zijn leiding behaalde Kroatië, zoals we allemaal wel weten, de WK-finale van 2018. Frankrijk bleek met Kylian Mbappé toch wat te sterk in de finale, maar het land aan de Adriatische Zee gooide hoge ogen. Veel van die namen die toen actief waren, zitten nog steeds in de selectie voor het EK 2024. Denk hierbij aan namen als Ivan Perisic, doelman Dominik Livakovic en natuurlijk vedette Luka Modric. Kroatië is altijd een gevaarlijke outsider voor eindtoernooien.

Tijdens het EK 2020, wat in 2021 gehouden werd, zat Kroatië in de poule met Engeland, Schotland en Tsjechië. De mannen van Dalic behaalden vier punten, net als Tsjechië overigens, en stroomden door naar de achtste finale waar Spanje stond te wachten. Na een knotsgek duel trokken de Kroaten toch aan het kortste eind: 3-5 voor de Spanjolen. De kwalificatie voor het EK 2024 in Duitsland van de komende maand verliep wel redelijk soepel.

EK-kwalificatie van Kroatië

In een kwalificatiepoule met Turkije, Wales, Armenië en Letland eindigde Kroatië op een stabiele tweede plek, achter de Turken. In Bursa, Turkije, wist Kroatië Turkije te kloppen met een knappe 0-2 overwinning. Op eigen bodem werd echter van hetzelfde land met 0-1 verloren tijdens de kwalificatiereeks. Ook de laatste oefenwedstrijden zagen er goed uit bij de Kroaten. Zo werd het Portugal van Cristiano Ronaldo en Bruno Fernandes met 1-2 verslagen, en wonnen Modric en consorten ook eenvoudig van Noord-Macedonië met 3-0.

26-koppige selectie van Kroatië voor EK 2024

Keepers: Ivica Ivusic (Pafos), Nediljko Labrovic (Rijeka), Dominik Livakovic (Fenerbahçe).

Verdedigers: Martin Erlic (Sassuolo), Josko Gvardiol (Manchester City), Josip Juranovic (Union Berlin), Marin Pongracic (Lecce), Borna Sosa (Ajax), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Josip Sutalo (Ajax), Domagoj Vida (AEK Athene).

Middenvelders: Martin Baturina (Dinamo Zagreb), Marcelo Brozovic (Al Nassr), Luka Ivanusec (Feyenoord), Mateo Kovacic (Manchester City), Lovro Majer (VfL Wolfsburg), Luka Modric (Real Madrid), Mario Pasalic (Atalanta), Luka Sucic (Red Bull Salzburg), Nikola Vlasic (Torino).

Aanvallers: Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim), Marco Pasalic (Rijeka), Ivan Perisic (Hajduk Split), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Marko Pjaca (Rijeka).

De sterspeler van Kroatië

Het is natuurlijk niet moeilijk om dé sterspeler van Kroatië aan te wijzen. De 38-jarige Luka Modric liet het afgelopen seizoen, ondanks zijn leeftijd, gewoon weer week in week uit zien op de Spaanse velden met zijn Real Madrid. Maar ook met de nationale ploeg stond hij er gewoon weer zoals altijd. Hij mag dan bijna veertig jaar oud zijn, als een jeugdig talent speelt Modric op het middenveld bij de Kroaten. “Luka's optredens beperken doet hem geen goed. Hij moet er elke wedstrijd zijn, dat maakt hem nog beter. We verwachten altijd dat hij onze leider is”, dat vertelde coach Dalic over zijn sterkhouder op het middenveld.

De vermoedelijke opstelling van Kroatië

Kroatië underdog in de poule des doods

De poule met Spanje, Italië en Albanië zal geen makkelijke kluif worden voor de Kroaten. Qua selectie doet het land niet enorm veel onder voor Italië, maar Spanje lijkt toch wel een klasse apart te zijn. Qua selectie dan, want het moet natuurlijk ook allemaal wel goed in elkaar vallen. Bij Kroatië is dat laatste nog nooit een probleem geweest. Wéér kan Kroatië een outsider zijn voor de EK-overwinning.

Pos Team W G V Ptn DV DT +/- 1 🇪🇸 Spanje 0 0 0 0 0 0 0 2 🇭🇷 Kroatië 0 0 0 0 0 0 0 3 🇮🇹 Italië 0 0 0 0 0 0 0 4 🇦🇱 Albanië 0 0 0 0 0 0 0 Datum Tijd Uitslag Stadion 15 juni 18.00 uur Spanje 🇪🇸 🇭🇷 Kroatië Olympiastadion, Berlijn 15 juni 21.00 uur Italië 🇮🇹 🇦🇱 Albanië Signal Iduna Park, Dortmund 19 juni 15.00 uur Kroatië 🇭🇷 🇦🇱 Albanië Volksparkstadion, Hamburg 20 juni 21.00 uur Spanje 🇪🇸 🇮🇹 Italië Veltins-Arena, Gelsenkirchen 24 juni 21.00 uur Albanië 🇦🇱 🇪🇸 Spanje Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf 24 juni 21.00 uur Kroatië 🇭🇷 🇮🇹 Italië Red Bull Arena, Leipzig 23 juni 21.00 uur Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇭🇺 Hongarije MHPArena, Stuttgart

