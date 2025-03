Ivan Perisic beleeft ongelooflijke avond tegen Frankrijk: Mbappé blijft gechoqueerd achter

is bezig aan een indrukwekkende interland voor Kroatië. De veteraan van PSV leidt Frankrijk met een assist en een doelpunt in de eerste helft naar de slachtbank: 2-0.

Perisic speelt donderdagavond met Kroatië de thuiswedstrijd tegen Frankrijk in het kader van de kwartfinales van de Nations League. De 36-jarige PSV’er speelt als linksbuiten en is in de eerste helft de grote man.

In de 26ste minuut van de wedstrijd stond Perisic met een haarfijne voorzet aan de basis van het openingsdoelpunt van Ante Budimir, en op slag van rust tekende de PSV’er met een heerlijke volley vanbinnen de zestien voor de 2-0. Dat is ook de ruststand, mede omdat Andrej Kramaric in de openingsfase een strafschop had gemist namens Kroatië.

Met zijn indrukwekkende eerste helft laat Perisic Frankrijk, met onder anderen Real Madrid-vedette Kylian Mbappé in de basis, vooralsnog vol ongeloof achter.

