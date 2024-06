Dit ingrediënt gaat Hongarije dé verrassing van het EK 2024 in Duitsland maken

Op papier mag Hongarije dan misschien niet de sterkste namen hebben, er is één ding waar de ploeg van Marco Rossi op kan leunen: een absolute eenheid. Zowel op het veld als daarnaast. Met slechts een paar bekende namen lijken de Hongaren op voorhand tamelijk kansloos te zijn. Maar dit land heeft álles in zich om dé verrassing van het EK 2024 te worden. FCUpdate besteedt in de aanloop naar het EK in Duitsland aandacht aan alle landen op het Europees kampioenschap, zo ook aan Hongarije.

De Hongaarse achterban is één van de trouwste van heel Europa, zeker op het gebied van interlandvoetbal. Nergens zijn de supporters zo één als bij het land van minister-president Viktor Orbán, die zelf ook helemaal voetbalgek is. Zo gek dat hij gewoon een gloednieuw stadion liet bouwen in zijn achtertuin. Het stadion heeft een capaciteit van 3500 mensen, maar in het dorp zelf woont niet eens de helft van dit aantal. De omstreden politicus heeft in ieder geval een reden om naar het Europees kampioenschap te kijken, want zijn team maakt kans om uit de poule te ontsnappen.

Indrukwekkend, zo zijn de resultaten van het Hongaarse nationale elftal te noemen. Oké, nou moet gezegd worden, de tegenstanders waren niet altijd even sterk. Ierland was op 4 juni 2024 te sterk voor Hongarije. Troy Parrott, die wij natuurlijk maar al te goed kennen als spits van Excelsior Rotterdam, maakte in de 92ste minuut de 2-1 voor Ierland. De Eredivisie-spits bracht een flinke reeks ongeslagen duels tot een einde. De laatste wedstrijd die de Hongaren daarvoor verloren in internationaal verband was, houd je vast, 7 juni 2022 tegen Italië in de Nations League. Ook tijdens de EK-kwalificatie bleef de ploeg van Rossi ongeslagen.

De kwalificatie van Hongarije voor het EK 2024

Tijdens de kwalificatiecampagne van het Hongaarse elftal namen Milos Kerkez en consorten het op tegen Servië, Montenegro, Litouwen en Bulgarije. Gedurende acht speelrondes bleef Hongarije dus ongeslagen. Vijf van de acht wedstrijden werden gewonnen, maar drie partijen eindigde in een remise. Zowel op eigen bodem, in de Puskas Arena, waar Nederland met 2-0 van Tsjechië verloor, als in Belgrado werd Servië met 2-1 verslagen.

De 26-koppige selectie van Hongarije tijdens het EK 2024

Keepers: Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (RB Leipzig), Péter Szappanos (Paks).

Verdedigers: Botond Balogh (Parma), Endre Botka (Ferencváros), Márton Dárdai (Hertha BSC), Attila Fiola (Fehérvár), Milos Kerkez (Bournemouth), Ádám Lang (Omonia), Zsolt Nagy (Puskás Akadémia), Loïc Négo (Le Havre), Willi Orbán (RB Leipzig), Attila Szalai (SC Freiburg).

Middenvelders: Bendegúz Bolla (Servette), Dániel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horváth (Kecskemét), Mihály Kata (MTK Budapest), László Kleinheisler (Hajduk Split), Ádám Nagy (Spezia), András Schäfer (Union Berlin), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Callum Styles (Sunderland).

Aanvallers: Martin Ádám (Ulsan HD), Kevin Csoboth (Ujpest), Roland Sallai (SC Freiburg), Barnabás Varga (Ferencváros).

De sterspeler van Hongarije

Dé absolute sterspeler van Hongarije kan natuurlijk maar één iemand zijn. Sterker nog, hij is in zijn eentje de helft van de Hongaarse selectie waard. Dominik Szoboszlai van Liverpool steelt keer op keer weer de show bij het de nationale ploeg. Tijdens de kwalificatiereeks van acht wedstrijden scoorde de 23-jarige middenvelder vier keer, en gaf hij ook nog eens vier assists. Szoboszlai is qua leeftijd nog geen absolute leider, maar hij is wel dé steunpilaar van het land tijdens het Europees kampioenschap, dat is wel duidelijk.

De speler om in de gaten te houden bij Hongarije

Alle AZ-supporters zien al aankomen welke Hongaar tot one to watch gekroond gaat worden. Dat kan natuurlijk niemand anders zijn dan Milos Kerkez. De linksback van Bournemouth AFC is nog maar twintig jaar oud wat hem een absoluut talent maakt. Bij AZ in Nederland was de back al aan het imponeren, maar ook in de Premier League liet hij dit niet achterwege dit seizoen. Het is een verfrissing in een selectie die toch ietwat op leeftijd is.

De vermoedelijke opstelling van Hongarije volgens The Guardian

Hongarije hoeft niet voor Schotland en Zwitserland te vrezen

Het zal echt geen onmogelijke opgave worden voor Hongarije om uit de poule met Duitsland, Zwitserland en Schotland te ontsnappen. Zeker met de selectie van Zwitserland, die aardig op leeftijd begint te raken, en Schotland, dat wellicht zonder Scott McTominay speelt vanwege een blessure, ligt de weg naar de tweede plek open. Normaliter zal Duitsland, zeker in eigen land, eerste worden in de poule. Maar Hongarije zal enorm veel supporters meenemen naar Duitsland. Wil je een verschil maken in je voorspelpoule, dan moet je misschien met Hongarije gaan schuiven. Het is écht een eenheid.

Pos Team W G V Ptn DV DT +/- 1 🇩🇪 Duitsland 0 0 0 0 0 0 0 2 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schotland 0 0 0 0 0 0 0 3 🇭🇺 Hongarije 0 0 0 0 0 0 0 4 🇨🇭 Zwitserland 0 0 0 0 0 0 0 Datum Tijd Uitslag Stadion 14 juni 21.00 uur Duitsland 🇩🇪 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schotland Allianz Arena, München 15 juni 15.00 uur Hongarije 🇭🇺 🇨🇭 Zwitserland RheinEnergieStadion, Keulen 19 juni 18.00 uur Duitsland 🇩🇪 🇭🇺 Hongarije MHPArena, Stuttgart 19 juni 21.00 uur Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇨🇭 Zwitserland RheinEnergieStadion, Keulen 23 juni 21.00 uur Zwitserland 🇨🇭 🇩🇪 Duitsland Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main 23 juni 21.00 uur Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇭🇺 Hongarije MHPArena, Stuttgart

