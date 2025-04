Nicolás Tagliafico wordt van alle kanten keihard aangepakt tijdens duel met Manchester United

wordt flink bekritiseerd voor zijn optreden in de eerste helft van het Europa League-duel tussen Manchester United en Olympique Lyon. De voormalig Ajax-verdediger zag er onder meer niet goed uit bij de 2-0 van Diogo Dalot.

Manchester United en Olympique Lyon speelden vorige week met 2-2 gelijk in het Groupama Stadium, waardoor de return op Old Trafford allesbeslissend is. The Red Devils kwamen al vroeg op voorsprong via Manuel Ugarte na een uiterst fraaie aanval. Lange tijd leek de 1-0 ook de ruststand te worden, maar vlak voor het rustsignaal was daar nog de 2-0 voor de thuisploeg.

Maguire kwam met een lange pass naar voren en Tagliafico liet zich op kinderlijk eenvoudige manier aftroeven door Dalot. De Portugese wingback zette de Argentijnse vleugelverdediger simpel aan de kant, kon de bal controleren en schoot de bal via de binnenkant van de paal tegen de touwen. Tagliafico maakte nog misbaar tegen de scheidsrechter vanwege een vermeende overtreding, maar de treffer bleef staan.

In de studio van Ziggo Sport komt het zwakke verdedigen van Tagliafico ook ter sprake. "Dit is dramatisch verdedigd zeg van Tagliafico", aldus een kritische Jan van Halst. "Dat je zo aan de buitenkant komt te staan. Dalot gaat tegen je aan hangen. Als je je verzet, dan stuitert hij zo terug. Tenminste als je het aan de binnenkant doet. Dit is echt heel pijnlijk."

Het blijft niet alleen bij kritiek vanuit de analisten, ook op X krijgt Tagliafico er flink van langs. Onder meer bij France Football-journalist Nabil Djellit. "Hij is de beste speler van Manchester United in de eerste helft. Koud", haalt hij de voormalig Ajax-speler door de mangel. "Ik kan er niet over uit hoe gênant dat was van Tagliafico", pent een ander op het sociale mediakanaal.

