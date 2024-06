Bij Oranje is het alleen nog de vraag of 23-jarige sensatie gaat starten

Het Nederlands elftal is al een aantal weken bezig met de voorbereiding op het Europees Kampioenschap voetbal in Duitsland. Op het trainingsveld in Wolfsburg hebben Virgil van Dijk, Nathan Aké en Denzel Dumfries hard getraind om in Hamburg tegen Polen goed voor de dag te komen. FCUpdate besteedt in de aanloop naar het EK in Duitsland aandacht aan alle landen op het Europees kampioenschap, zo ook aan Nederland.

Niet per se een makkelijke periode, de afgelopen weken voor bondscoach Ronald Koeman. Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong waren opgeroepen, maar De Jong herstelde niet voldoende van zijn enkelblessure en Koopmeiners raakte tijdens de warming-up voor het duel met IJsland geblesseerd aan zijn lies. Ian Maatsen en Joshua Zirkzee (die zelfs zijn uitje naar Disneyland moest afblazen) zijn letterlijk ingevlogen om nog een spelersgroep van 26 man te vormen. De laatste twee oefenwedstrijden gaven de Nederlander in ieder geval veel moed. Canada en IJsland werden aan de zegekar gebonden. Beide landen werden met 4-0 in De Kuip in Rotterdam verslagen. Poolse, Franse en Oostenrijkse media waren lyrisch na de overwinningen van Oranje in de vriendschappelijke wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

De interlandperiode vóór de duels tegen Canada en IJsland speelde het Nederlands elftal tegen Duitsland en Schotland. Nederland won met 4-0 van de Schotten, maar verloor wel van de Duitsers in het Deutsche Bank Park van Eintracht Frankfurt. Het zijn desondanks hoopgevende resultaten voor de fans van Oranje. De selectie van Koeman kwam prima door de EK-kwalificatie heen. Onder leiding van aanvoerder Virgil van Dijk speelde Nederland een paar lastige duels, maar de poule leende zich ook niet echt voor grote uitslagen, want de concurrentie was best groot.

Nederland in de EK-kwalificatie

Nederland zat in een poule met Frankrijk, Ierland, Griekenland en Gibraltar. Zoals verwacht eindigden Les Bleus op de eerste plaats in de kwalificatiepoule. Frankrijk speelde eenmaal gelijk, en won de overige zeven wedstrijden. Nederland won zes keer en verloor twee keer. Het kwam niet als een verrassing dat Frankrijk tweemaal te sterk was voor de mannen van Koeman. Zowel in het Stade de France in Parijs als in de Johan Cruijff ArenA.

26-koppige selectie van Ronald Koeman

Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton).

Verdedigers: Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Stefan de Vrij (Internazionale), Nathan Aké (Manchester City), Matthijs de Ligt (Bayern München), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Middenvelders: Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Denzel Dumfries (Internazionale), Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (AC Milan), Joey Veerman (PSV), Jerdy Schouten (PSV), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Ian Maatsen (Borussia Dortmund)

Aanvallers: Memphis Depay (Atlético Madrid), Steven Bergwijn (Ajax), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Cody Gakpo (Liverpool), Brian Brobbey (Ajax), Joshua Zirkzee (Bologna)

De sterspeler van het Nederland elftal

De sterspeler van het Nederlands elftal is natuurlijk Virgil van Dijk. De absolute rots in de branding, en de hoop in bange dagen, die vooralsnog niet zijn aangebroken. Tijdens het EK 2020 was de centrale verdediger van Liverpool er niet bij vanwege een blessure, maar hij is weer volledig hersteld en klaar om te gaan. Samen met Nathan Aké, Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries, Micky van de Ven en Stefan de Vrij heeft Nederland misschien wel de beste verdediging van het toernooi.

© Imago

De speler om in de gaten de houden bij Oranje

De speler om in de gaten te houden bij het Nederlands elftal is Jeremie Frimpong. De enige speler in de spelersgroep van Koeman die geen Nederlands spreekt, kende een geweldig seizoen met Bayer Leverkusen, en was één van de sterspelers. Tijdens de oefenwedstrijden tegen Canada en IJsland maakte de rechtervleugelspeler ook veel indruk. Het is niet meer de vraag óf Frimpong gaat spelen tijdens het EK, maar of Koeman in hem een basisspeler of invaller ziet.

© Imago

Vermoedelijke opstelling Nederland tijdens het EK 2024

Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Veerman, Reijnders; Simons, Memphis, Gakpo

Nederland in poule D op het EK

Nederland zit op het EK 2024 in een poule met Frankrijk, Polen en Oostenrijk. Hoewel Frankrijk de grootste kans maakt op de groepsoverwinning kampt de selectie van Didier Deschamps met een virus binnen de groep. Zo trainden Kylian Mbappé en Kingsley Coman niet mee donderdag. Polen zal ogenschijnlijk geen gevaarlijke tegenstander zijn voor Oranje, zeker niet nu Robert Lewandowski niet meespeelt tegen Nederland. Oostenrijk kan een gevaarlijke outsider zijn. Ralf Rangnick is daar de hoofdtrainer, en van hem is bekend dat hij veel houdt van gegenpressing (omschakelen na balverlies). Daar zal Nederland dus voor moeten waken.

Pos Team W G V Ptn DV DT +/- 1 🇵🇱 Polen 0 0 0 0 0 0 0 2 🇳🇱 Nederland 0 0 0 0 0 0 0 3 🇦🇹 Oostenrijk 0 0 0 0 0 0 0 4 🇫🇷 Frankrijk 0 0 0 0 0 0 0 Datum Tijd Uitslag Stadion 16 juni 15.00 uur Polen 🇵🇱 🇳🇱 Nederland Volksparkstadion, Hamburg 17 juni 21.00 uur Oostenrijk 🇦🇹 🇫🇷 Frankrijk Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf 21 juni 18.00 uur Polen 🇵🇱 🇦🇹 Oostenrijk Olympiastadion, Berlijn 21 juni 21.00 uur Nederland 🇳🇱 🇫🇷 Frankrijk Red Bull Arena, Leipzig 25 juni 18.00 uur Nederland 🇳🇱 🇦🇹 Oostenrijk Olympiastadion, Berlijn 25 juni 18.00 uur Frankrijk 🇫🇷 🇵🇱 Polen Signal Iduna Park, Dortmund 23 juni 21.00 uur Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇭🇺 Hongarije MHPArena, Stuttgart

Alle EK-landen onder de loep genomen

In de aanloop naar het EK neemt FCUpdate de 24 deelnemers onder de loep. Hieronder vind je alle andere voorbeschouwingen die tot dusver zijn verschenen:

Albanië: Underdog in de poule des doods op volle oorlogssterkte met voormalig Vitessenaar in de spits

Schotland: McTominay, Robertson en McGinn: Schotland is een serieuze kanshebber in groep A tijdens het EK 2024

Duitsland: Wint Duitsland op eigen bodem het EK 2024? Dit is waarom dat heel goed mogelijk is

Spanje: Spanje in poule des doods op volle oorlogssterkte met jonkie op de flanken

Hongarije: Dit ingrediënt gaat Hongarije dé verrassing van het toernooi maken

Italië: Geflopte PSV- en PEC-spits met talentvolle selectie aanwezig op het EK 2024 in Duitsland

Zwitserland: Onkruid vergaat niet: Zwitserland met oude rotten in het vak outsider tijdens EK 2024

Kroatie: Luka Modric met 25 Kroatische zoons op pad in Duitsland tijdens EK 2024

Polen: Voor één speler hoeft Oranje niet bang te zijn op 16 juni in Hamburg