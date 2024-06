Zirkzee krijgt overwacht aanbod na oproep van Koeman: 'Of je dromen uitkomen of niet'

heeft een opmerkelijk aanbod gekregen nadat hij is opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. De spits van Bologna was op vakantie en plaatste een foto van een Disney-park in de Verenigde Staten toen hij plots werd gebeld door de bondcoach van het Nederlands elftal. Maar Zirkzee hoeft de Disney-pret niet te missen, hij krijgt gewoon een nieuwe kans.

Op het Nederlandse Instagram-account van Disney is er een speciaal filmpje aan de spits gewijd. Zo nodigen ze hem opnieuw uit om naar Disneyland (ditmaal Parijs) te komen. “Joshua, veel succes op het EK 2024. We nodigen je uit om je Disney-reis na het toernooi af te maken in Disneyland Paris!”

Hoe later Zirkzee zijn Disney-reis gaat afmaken, hoe beter. Want dat zou betekenen dat Nederland ver komt op het toernooi in Duitsland, dat beseft Disney ook. “Beste Joshua, we wensen je een magisch EK. En of je dromen in Duitsland gaan uitkomen of niet, we bieden je bij deze een verblijf aan in Disneyland Parijs. Hopelijk pas na de finale.”

