‘Pislinke’ Rooney doet opmerkelijke openbaring over EK 2016: ‘Ik heb de hele boel vernield’

Oud-profvoetballer Wayne Rooney heeft in zijn column voor The Times een opmerkelijke openbaring gedaan over het EK van 2016. De 120-voudig Engels international vertelt dat hij een televisie heeft verwoest nadat hij meermaals werd opgeroepen voor willekeurige dopingcontroles. Dat zat Rooney niet lekker, waarna hij woedend werd.

“Het gekke was dat ik bij elke wedstrijd in dat toernooi werd geselecteerd voor de dopingtest”, schrijft de Engelsman in zijn column. “Ik was echt pislink. Ze zeiden dat het een willekeurig proces was, maar ik was steeds de sigaar.”

"Misschien vonden die UEFA-kiddies mijn coachingsessie niet zo leuk", vraagt Rooney zich af. " Ik was zo geïrriteerd na die wedstrijd tegen Wales, dat ik de testruimte kapot heb gemaakt”, biecht Rooney bijna acht jaar later op. “Een van die jongens van Wales was er ook, Aaron Ramsey, geloof ik. Ik zei dat ik de test zou verpesten en de tv ging eraan. Alles, ik heb de hele boel vernield. Uiteindelijk heb ik er een boete voor gekregen en nog een waarschuwing van de UEFA.”

