Promes 'onder voorwaarden' en in afwachting van uitleveringszaak op vrije voeten

heeft ‘onder voorwaarden’ en in afwachting van zijn uitleveringszaak zijn cel in Dubai voorlopig mogen verlaten. Dat bevestigen ingewijden aan Het Parool. Promes werd eerder dit jaar in Dubai aangehouden nadat zijn chauffeur schade had veroorzaakt aan een huurauto.

Nadat het nieuws van zijn arrestatie naar buiten kwam, verzocht Nederland Dubai om de voetballer uit te leveren. Promes is in Nederland immers twee keer bij verstek veroordeeld door de rechter. In februari kreeg hij een gevangenisstraf van zes jaar wegens cocaïnehandel aan zijn broek gehangen en eerder al anderhalf jaar cel voor het neersteken van zijn neef. Die laatste zaak loopt momenteel in hoger beroep. Naar aanleiding van de veroordeling in de drugszaak was een internationaal aanhoudingsbevel aangegeven.

Promes staat sinds begin 2021 onder contract bij Spartak Moskou. Rusland heeft echter geen uitleveringsverdrag met Nederland. De oud-voetballer van onder meer Go Ahead Eagles, FC Twente en Ajax zat in Moskou dus ‘safe’, maar dat was in Dubai niet het geval. Promes was begin dit kalenderjaar met zijn werkgever op trainingskamp in Dubai toen hij werd aangehouden nadat zijn chauffeur schade had veroorzaakt aan een huurauto. Omdat dat voorval nog niet was afgehandeld, mocht Promes niet het land uit. Nederland heeft Dubai dus gevraagd om uitlevering, maar de zaak loopt nog. In afwachting daarvan heeft Promes ‘onder voorwaarden’ zijn cel mogen verlaten.

Het Parool weet niet wat deze ‘voorwaarden’ precies inhouden. “In het algemeen mogen personen die in Dubai onder voorwaarden worden vrijgelaten het land niet verlaten. Daarnaast is er vaak sprake van een borgsom, een meldplicht en de plicht om op elke oproep van de autoriteiten te verschijnen”, zo klinkt het. De krant heeft de Nederlandse advocaten van Promes, Robert Malewicz en Sophie Hof, om een reactie gevraagd, maar beiden willen geen commentaar geven op de ‘voorwaardelijke invrijheidsstelling’ van de voetballer.

