Eerste beelden na vrijlating: Quincy Promes duikt op met gemaskerde rapper

Op Instagram zijn er onlangs beelden opgedoken van , die – onder voorbehoud – op vrije voeten rondloopt in Dubai. De voetballer, die in Nederland is veroordeeld tot een gevangenisstraf van in totaal zevenenhalf jaar, lijkt zich bezig te houden met muziek.

De aanvaller dook onlangs de studio samen met Rapper Fatah. De rapper, die bekendstaat om zijn masker en maandelijks honderdduizenden luisteraars trekt op zijn Spotify, publiceerde beelden op zijn Instagram Story.

Artikel gaat verder onder video

Op die beelden, die overigens zonder geluid zijn, lijkt Promes te zingen. Het duo Promes en Rapper Fatah is te gast bij Le Dome Records, een professionele muziekstudio in Dubai. Op 17 mei werd gemeld dat Promes onder voorwaarden is vrijgelaten in Dubai. Daar zat hij vast wegens de betrokkenheid bij een verkeersongeluk. Nederland vroeg vervolgens om een uitlevering.

Door de betrokkenheid bij cocaïnehandel en het neersteken van zijn neef moet Promes in Nederland een gevangenisstraf van zevenenhalf jaar uitzitten. Momenteel lijkt de voetballer echter ongrijpbaar voor het Openbaar Ministerie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang houdt pijnlijk shirt over Ajax omhoog en waarschuwt alle supporters van Feyenoord

Noa Lang hield tijdens de huldiging van PSV in het centrum van Eindhoven een opvallend shirt omhoog.