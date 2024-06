Grote problemen dreigen voor Everton na mislukte overname

Everton heeft bevestigd dat de overname door 777 Partners niet door zal gaan. Volgens The Sun staat de club uit Liverpool nu op het randje van omvallen en zal er flink verkocht moeten worden om schuldeisers terug te betalen.

Everton bevestigt zaterdagochtend dat de deal met 777 Partners niet door zal gaan. “De overeenkomst tussen 777 Partners en Blue Heaven Holdings Limited over de verkoop en aankoop van het grootste deel van de aandelen in de club is vandaag verlopen. De directie van de club weet dat 777 Partners de club de afgelopen maanden op financieel gebied heel erg heeft geholpen en wil hen daar hierbij voor bedanken. De club blijft zoals gewoon opereren, terwijl er wordt samengewerkt met Blue Heaven Holdings om alle opties voor de toekomstige eigenaar van de club te bekijken”, zo valt te lezen in een verklaring op de clubwebsite.

Artikel gaat verder onder video

De overname van 777 Partners zou niet zijn doorgegaan doordat de Premier League zorgen had over het feit of het bedrijf het geld had om aan alle verplichtingen te voldoen. Volgens The Sun betekent dit nieuws dat Everton mogelijk onder curatele gesteld gaat worden. Wanneer dat gebeurt, zullen the Toffees volgend seizoen beginnen met een puntenaftrek van negen punten. Afgelopen seizoen kreeg Everton ook al twee keer puntenaftrek, maar de club wist zich wel te handhaven.

Op dit moment zouden de schulden van Everton op 583 miljoen pond staan, omgerekend 684 miljoen euro. De club uit de Britse havenstad is bezig met de bouw van een nieuw stadion, waar het flinke leningen voor heeft afgesloten. Daarnaast zal er nog ongeveer tweehonderdmiljoen pond nodig zijn om de bouw af te ronden. Volgens de krant is momenteel iedere speler van Everton te koop en zal er voor het einde van het financiële jaar, dat eindigt op 30 juni, flink wat geld verdiend moeten worden om te voorkomen dat de club onder curatele komt te staan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Foppe de Haan geeft ideale Oranje-opstelling prijs voor EK

Foppe de Haan vertelt aan FCUpdate welke elf spelers hij zou opstellen bij Oranje.