Nijhuis maakt belangrijke spelregelwijziging Eredivisie op de radio bekend

Bas Nijhuis kondigt live op de radio aan dat de combinatie rood én een penalty tegen volgend seizoen minder snel zal voorkomen, vanwege een spelregelwijziging. Dat heeft hij van de KNVB vernomen.

Tot op heden was het zo, dat een speler die in de eigen zestien hands maakte, rood én een penalty tegen kon krijgen. Dat is veel voor coaches en voetballers een bijzondere regel. Denk bijvoorbeeld terug aan Marco van Basten, die viral ging bij eenzelfde situatie. Hij schreeuwde toen richting de camera's: "Een belachelijke actie. Gele kaart en penalty de max!"

Onlangs gebeurde hetzelfde bij Excelsior-NAC, waardoor lijfsbehoud voor de Rotterdammers een lastig verhaal lijkt te gaan worden. Mede vanwege deze zware straf moet Excelsior in Breda zondag een 6-2 achterstand zien om te buigen.

Bij Radio 538 wordt Nijhiis gevraagd of die straf niet te zwaar is. "Het is een triple punishment, zo staat het in de regels. Gisteren zijn we toevallig in Zeist geweest en voor het volgende seizoen gaan de spelregels veranderen. Die triple punishment gaat eraf, behalve als iemand hem echt eruit duikt. Vanaf nu dus: geel en een strafschop." Daar is de arbiter blij mee. "Eindelijk."

Bekijk het fragment met Nijhuis hieronder.

