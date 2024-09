Van Persie maakt zich zorgen: ‘Heb dit nog niet eerder gezien’

Het sc Heerenveen van Robin van Persie ging vrijdagavond voor de vierde keer dit seizoen onderuit, ditmaal tegen Heracles Almelo (2-1). Vooral de eerste helft kon de trainer totaal niet bekoren. Dat is dan ook iets waar hij zich wel zorgen om maakt.

Heerenveen ging vrijdagavond op bezoek bij Heracles. Na een helft spelen was de stand 1-0 in het voordeel van de thuisploeg, die de wedstrijd uiteindelijk met 2-1 wist te winnen. Na afloop van de wedstrijd krijgt Van Persie de vraag wat hij vond van het spel van zijn ploeg in de eerste helft. “Heel slecht”, is de oefenmeester duidelijk. “Ik had een heel negatief gevoel over de eerste helft.”

Van Persie noemt vooral het druk zetten als problematisch. “We wachten vaak veel te lang om het moment te kiezen druk te zetten. Dat moet dan gebeuren met intensiteit om er echt druk op te krijgen”, legt hij uit. Ook het omgaan met de lange bal gebeurde volgens de oefenmeester niet op de juiste manier. “Dan moeten onze zes en acht rekening houden met die bal en er bij de tweede bal kort bij zitten. Simon (Olsson, red.) en Amara (Conde, red.) deden dat de eerste helft niet goed.” Daarnaast vond Van Persie zijn ploeg heel slordig aan de bal in de eerste helft. “Dat baarde mij wel zorgen, dat heb ik nog niet eerder gezien.”

Conde na één helft gewisseld

Halverwege de wedstrijd greep Van Persie in door de debuterende Conde naar de kant te halen. Wanneer gevraagd of dit kwam doordat de middenvelder niet goed speelde, legt zijn trainer uit dat de vork anders in de steel zit. “Dat was op basis van zijn fysieke gesteldheid”, licht hij toe. “Die keuze was vooraf al gemaakt. Dat hij vandaag een helft kon spelen, was al aan de ruime kant.”

