Beelden: Groningen-fans breken uit uitvak Abe Lenstra stadion en gaan Heerenveen-supporters te lijf

Twee supporters van FC Groningen zijn er zondagmiddag in geslaagd uit te breken uit het uitvak in het Abe Lenstra stadion van rivaal sc Heerenveen. Het duo ging vervolgens de confrontatie aan met de aanhang van de tegenpartij, waarbij over en weer rake klappen werden uitgedeeld.

Voor FC Groningen was het sowieso een Derby van het Noorden om snel te vergeten. Het elftal van Dick Lukkien reisde ongeslagen af naar de Friese buren, maar liep in het Abe Lenstra stadion rood aan. Zowel verdediger Marvin Peersman als invaller Brynljólfur Willumsson vergreep zich in de tweede helft aan een tegenstander en kregen beiden een directe rode kaart van scheidsrechter Dennis Higler. In ondertal was Groningen niet bij machte het Heerenveen van Robin van Persie van de tweede Eredivisiezege van het seizoen af te houden: 2-1.

Ook buiten het veld ging het er dus even onvriendelijk aan toe in Friesland. Op beelden op sociale media is te zien hoe twee Groningen-supporters over de afrastering van het uitvak klimmen. De twee gaan vervolgens over het doek heen dat door het naastgelegen thuisvak is gespannen en raken verzeild in een knokpartij met een aantal supporters van de rivaal.

