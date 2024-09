Heerenveen trekt na rode kaarten Groningen aan langste eind in Derby van het Noorden

Sc Heerenveen heeft zondagmiddag de Derby van het Noorden gewonnen (2-1). Een vroeg doelpunt van Luciano Valente van FC Groningen bleek niet genoeg. Jacob Trenskow en Ion Nicolaescu draaiden de wedstrijd voor Robin van Persie om. De bezoekers eindigden de wedstrijd, na rode kaarten voor Marvin Peersman en Brynjolfur Andersen Willumsson, met negen spelers.

Bij sc Heerenveen stond er veel spanning op het duel met rivaal FC Groningen. Twee nederlagen op een rij hadden een flinke deuk geslagen in het opportunisme dat was ontstaan na de komst van trainer Robin van Persie en het gedurfde aanvalsspel van de jonge oefenmeester. Maar toen kwam daar vorige week zaterdag de lastige uitwedstrijd bij AZ waar de grootste nederlaag in de geschiedenis werd geleden; 9-1. Afgelopen dinsdag volgde weer een zware krachtmeting bij FC Twente. De schade bleef beperkt, verloren werd er wel (2-0) in Enschede.

Dan FC Groningen, dat het als promovendus zo goed doet. Met negen uit vier en als nummer vier in de Eredivisie begon de ploeg van trainer Dick Lukkien aan de derby van het Noorden. Gesterkt door prima resultaten tegen AZ (0-0) en vorige week tegen Feyenoord toen het een 0-2 achterstand in de slotfase nog wegpoetste en het 2-2 werd. Bovendien oogst de jonge ploeg lof met het enthousiasme en manier van druk zetten waarmee het tot nu toe furore maakt in de Eredivisie.

Dat er spanning op het duel stond was te merken. Het was aanvankelijk een tamme openingsfase, maar toch kwamen de bezoekers al snel op voorsprong via Luciano Valente. Wie dacht dat SC Heerenveen na deze volgende mentale dreun in de touwen hing kwam bedrogen uit. Ilias Sebaoui stuitte op de benen van FC Groningen-doelman Etienne Vaessen, maar de daaropvolgende afgeslagen corner werd door Jacob Trenskow prachtig in de bovenhoek geschoten. Heerenveen-aanvoerder Luuk Brouwers mocht even later ook aanleggen vanaf ‘randje zestien’ maar had pech dat zijn schot op de paal eindigde. Het was in een goede fase van de thuisclub. Een ‘blessure’ bij Vaessen gebruikte FC Groningen-trainer Lukkien dan ook om zijn manschappen wat aanvullende instructies te geven. Eigenlijk alles waarmee de ploeg van Lukkien in de eerste weken lof oogstte leek in Groningen te zijn achtergebleven. SC Heerenveen was heer en meester en liet bij vlagen prima voetbal zien. Alleen tot echt doelgevaar kwam de thuisploeg ook niet.

De tweede helft was een kopie van de eerste. Verschil was wel dat de Friezen nu de eerste kans kregen: Brouwers stuitte van dichtbij op Vaessen. Na een uur had Lukkien genoeg gezien en probeerde met een driedubbele wissel het tij te keren. Onder meer Brynjolfur Andersen Willumsson, vorige week met twee treffers tegen Feyenoord nog de Groningse held, kwam in het veld. Wat het plan van Lukkien ook was, het kon meteen de prullenbak in. Marvin Peersman leek met een gele kaart na een overtreding op Brouwers weg te komen, maar na ingrijpen van de VAR veranderde Higler de kleur in rood. Van Persie bracht met Daniel Seland Karlsbakk voor Pawel Bochniewicz meteen een aanvaller voor een verdediger. Het sorteerde meteen effect. Terwijl FC Groningen nog koppeltjes aan het maken was schoot Ion Nicolaescu vanuit de draai raak; 2-1.

De statuswijzing van held naar schlemiel ging snel voor Willumsson . Een gele kaart voor de aanvaller, na een overtreding op Oliver Braude, werd via de VAR wederom omgezet in een rode. Het maakte de missie voor FC Groningen tot een kansloze en de eerste nederlaag van het seizoen een feit. SC Heerenveen gaat aanstaande vrijdag op bezoek bij Heracles. FC Groningen mag het in de Euroborg opnemen tegen Go Ahead Eagles.