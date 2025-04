De Busser moet na bekerwinst Go Ahead plaagstoot incasseren van vriendin

is na de bekerwinst van Go Ahead Eagles even met de beide benen op de grond gezet door zijn vriendin Manon Stragier, die volleybalster is. De doelman van de Deventenaren kreeg van zijn geliefde te horen dat hij nog altijd vijf bekers achterstaat.

Go Ahead Eagles rekende afgelopen maandag na strafschoppen af met AZ en pakte daarmee de eerste KNVB Beker in de clubgeschiedenis. Doelman De Busser ontpopte zich tijdens de wedstrijd al tot de held van Deventenaren met enkele puike reddingen, maar onderstreepte deze heldenrol tijdens de strafschoppenserie nog maar eens. De Belgische goalie pakte twee strafschoppen, waardoor Go Ahead Eagles de beker wist te winnen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Fans van Ajax en Feyenoord likken vingers af tijdens finale: 'Hij moet in De Kuip blijven!'

Na de bekerwinst kwam er enorm veel op de doelman af, waardoor hij heeft besloten om na de heroïsche bekerfinale in De Kuip even terug te keren naar zijn geboorteland België. "Ik ben gisteren naar België gegaan om de drukte te ontwijken. Daar ben ik even gestopt bij de winkel om mijn favoriete merk mee te nemen", aldus De Busser, die vervolgens naar zijn blijke Stella Artois wijst. "Dat is het bier van mij en mijn vrienden."

LEES OOK: Jari De Busser valt stil na bekerfinale

De 25-jarige doelman heeft naar eigen zeggen twee 'bizarre dagen' achter de rug. "Dat hoort er nu eenmaal bij. Maar ik ben ook iemand die van mijn rust houdt, dus het was wel weer even nodig om met familie en vrienden weer even normaal te doen. Het eerste wat ik gedaan heb is de meldingen van mijn telefoon uitzetten. Daarna heb ik wel een paar keer enkele reddingen teruggekeken."

Vriendin deelt plaagstoot uit aan De Busser

De Busser beseft dat hij samen met zijn ploeggenoten wat heeft losgemaakt bij de mensen in Deventer. Zijn vriendin heeft hem nog wel even met beide benen op de grond gezet. "Mijn vriendin was na de wedstrijd ook heel euforisch en toen ik thuis kwam was het eerste wat ze zei: je staat er nog altijd vijf achter hè. Voetjes aan de grond, hè", lacht de Belg. "Zo gaat dat bij ons thuis. Wat Manon doet in het volleybal is heel speciaal, dat is iets wat ik nooit zou kunnen. Maar ik heb nu ook mijn steentje bijgedragen aan onze prijzenkast."

Jari De Busser werd door zijn vriendin met beide benen op de grond gezet😂



"Ze zei: je staat er nog altijd vijf achter hè"🏆 — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2025

➡️ Meer nieuws over de bekerfinale

👉 Go Ahead Eagles wordt wakker met zeer slecht nieuws 🔗

👉 'Ajacied' juicht in gezicht van Wouter Goes, Ajax-fans smullen 🔗

👉 Nieuwe details over wangedrag Wouter Goes na de finale 🔗

👉 Belgische media schrijven allemaal hetzelfde over AZ - Go Ahead 🔗