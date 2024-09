Nieuwe dreun voor Robin van Persie na keepersblunder van Mickey van der Hart

Heracles Almelo heeft in de zevende speelronde weten af te rekenen met sc Heerenveen. Hoewel de wedstrijd leek af te stevenen op een 1-1 gelijkspel, ging de thuisploeg er alsnog met de winst vandoor na een grote fout van Mickey van der Hart. Het werd 2-1 in Almelo.

Met een 2-1 overwinning op SC Heerenveen doet Heracles goede zaken. Na een sterk begin van de thuisploeg kopte Damon Mirani zijn ploeg na een kwart wedstrijd op gelijke hoogte. Na de gelijkmaker van debutant Dimitris Rallis kantelde de wedstrijd, maar door een enorme blunder van Mickey van der Hart op een schot van Mario Engels pakte Heracles alsnog de overwinning.

Na vijf speelronden boekte Heracles vorige week op bezoek bij NEC eindelijk haar eerste overwinning (1-2). Trainer Erwin van der Looi wilde deze goede lijn graag doorzetten en zag geen reden om zijn basiself te wijzigen. Bij tegenstander SC Heerenveen waren er juist twee basisdebutanten. Middenvelder Amara Condé keerde na een goede voorbereiding terug van een blessure, terwijl bij een blessure voor spits Ion Nicolaescu de jonge Rallis verkozen werd boven Daniel Karlsbakk.

De Noor kwam anderhalf jaar geleden voor twee miljoen over van Viking FK, maar heeft met slechts een competitiedoelpunt zijn prijskaartje nog geen enkel moment waar kunnen maken. Luka Kulenovic, met 900.000 euro de duurste Heracles-aankoop ooit, kreeg na een kleine twintig minuten een enorme kans om zijn vierde Eredivisieduel luister bij te zetten met zijn tweede treffer. Na een geweldige steekpass van de goed spelende Brian de Keersmaecker verscheen hij vrij voor Van der Hart, maar wist hij de bal niet buiten het bereik van de Friese doelman te plaatsen. Het was niet de eerste mogelijkheid voor de thuisploeg: eerder stuitte Mimeirhel Benita na een handig hakje van zijn Belgische aanvoerder ook op de handen van de doelman, terwijl pogingen van Ruben Roosken en Suf Podgoreanu over vlogen.

Heracles was vanaf de eerste minuut de baas in het eigen stadion, maar de eerste tien minuten bleven kansen voor de Almelose ploeg uit. De Friese tegenstander leverde veel ballen in en had moeite om de vleugelspelers af te stoppen - zo pakte Olivier Braude al vroeg geel - maar de ploeg van Robin van Persie wist de ballen uit het eigen strafschopgebied weg te houden. In balbezit combineerden de Friezen bij tijd en wijle alleraardigst, maar dreigende momenten waren schaars. Het gevaarlijkste moment kwam echter wel van de bezoekers. Bij een hoge corner werd Ilias Sebaoui volledig vrijgelaten, maar de Marokkaanse buitenspeler kon zijn kopbal niet de juiste richting meegeven.

Aan de andere kant zette Mirani uit een corner wel het openingsdoelpunt op het scorebord. De centrale verdediger ondervond maar weinig hinder van zijn tegenstander en stuurde de bal met het hoofd handig naar de verre hoek. Vervolgens probeerden de Friezen een snel antwoord te formuleren. Braude zag zijn poging al in de verre hoek vliegen, maar met een stijlvolle redding hield Fabian de Keijzer zijn doel schoon. Vervolgens hoefde de doelman in de eerste helft niet meer op te treden. Heerenveen verspeelde vaak de bal, beging de nodige overtredingen en kwam met ongeïnspireerd spel niet voorbij de defensie van de thuisploeg.

De rust leek de bezoekers niet wakker geschud te hebben en Heracles noteerde al . Kulenovic ontsnapte met een eenvoudige draaibeweging van zijn bewakers en snelde richting doel, maar oog in oog met Van der Hart kon hij opnieuw niet raak schieten. Driemaal leek echter scheepsrecht. Na een goede voorzet van Roosken nam Mario Engels de bal klungelig mee en kwam de bal via de doelman voor de voeten van de Kroaat, die eenvoudig raak schoot. De VAR concludeerde echter dat hij buitenspel stond, dus ging het Almelose feest niet door. Het was een wake-up-call voor Heerenveen, dat enkele minuten later langszij kwam.

Na een handige combinatie met Jacob Trenskow schoot debutant Rallis de bal op de rand van het strafschopgebied geweldig in de kruising. Vervolgens kregen ook Ilias Sebaoui en invaller Levi Smans aardige mogelijkheden om de wedstrijd snel om te draaien, maar hun pogingen waren een prooi voor de keeper. In de laatste fase van het duel ontspon zich zodoende een interessant schouwspel waarin beide ploegen nog alle kans hadden om te winnen. Alhoewel.. kansen waren er door veel slordigheden nauwelijks. Zowel het dominante Heerenveen als Heracles kwam nauwelijks van het middenveld af.

Toch kwam er in de slotfase van het duel nog een winnaar met een treffer die symbool stond voor de laatste fase van het duel. Engels kwam er op de linkerkant goed door en loste een zacht, houdbaar schot. Van der Hart liet de bal echter onfortuinlijk onder zich door gaan, waarmee hij Heracles de overwinning schonk. Zodoende zal Van Persie deze week druk gaan nadenken over zijn eerste keeper, terwijl Van der Looi zijn ploeg naar de zevende plaats ziet stijgen.