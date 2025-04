Jansen ontsteld over 'kamikaze-ingreep' na anderhalve minuut bij Heerenveen - Almere

Anco Jansen vindt het 'vrij frappant' dat geen rode kaart heeft gekregen voor een spijkerharde overtreding. De Almere City-verdediger kwam na slechts anderhalf minuut met een vrij onbesuisde tackle op sc Heerenveen-verdediger . Arbiter Robin Hensgens gaf geen kaart en ook de VAR greep niet in. Tot ontsteltenis van Jansen.

Martins veroverde op de helft van sc Heerenveen de bal van Ilias Sebaoui, waarna ploeggenoot Hamdi Akujobi deze weer verspeelde. In een poging om de bal opnieuw te veroveren kwam de dertigjarige Luxemburger met een snoeiharde tackle op de enkel van Köhlert, die de bal iets te ver voor zich uitspeelde. "Als je dat zo ziet, met de noppen vooruit vol op de enkel, boven de voet bij Köhlert. Dan kan je je toch voorstellen dat de videoscheidsrechter daar toch ook even mee aan de gang gaat. Echt een soort kamikaze-ingreep was het van Martins", aldus ESPN-commentator Michiel Teeling.

"Het deed mij denken aan Akujobi eerder in het seizoen", vertelt Jansen in de rust van de wedstrijd tijdens zijn analyse op ESPN. "Deze speelt wel iets meer de bal, maar ik vind het wel spijkerhard. Het is boven de enkel, met de noppen naar voren. Ik vind het een rode kaart, maar hij krijgt geeneens geel."

Presentator Wouter Bouwman benoemt dat ook de VAR niet ingreep en vraagt vervolgens of het een rol speelt dat het zo vroeg in de wedstrijd was. "Dat zou niet moeten meespelen", antwoordt Jansen. "Je moet het ook niet aan mij vragen, maar je ziet het niet vaak. Dat je hier niet eens geel voor geeft, dat is toch vrij frappant", aldus de oud-voetballer. "Daar komt Marvin Martins dus vrij goed weg”, voegt Bouwman tot besluit toe.

