Opnieuw arbitrale blunder in Eredivisie: Nijhuis en VAR missen rode kaart na keiharde zaag van Akujobi

Almere City-verdediger Hamdi Akujobi is vrijdagavond in het duel met NAC Breda ontsnapt aan een rode kaart. De rechtsback van de hekkensluiter van de Eredivisie deelde een flinke zaag uit aan NAC Breda-aanvaller Kamal Sowah, maar ontving, tot verbazing van velen, geen rode kaart.

Het is de laatste maanden sowieso al schering en inslag qua arbitrale blunders in de Eredivisie, en daar kwam er vrijdagavond nog eentje bij. Scheidsrechter Bas Nijhuis zag de overtreding van Akujobi op Sowah en bestrafte de Almere-verdediger 'slechts' met een gele kaart. Danny Makkelie, de VAR van dienst bij het duel tussen Almere City en NAC Breda greep ook niet in.

"Je zag Nijhuis even twijfelen", aldus ESPN-commentator Sjors Blaauw. "Vol op de voet Akujobi. Makkelie moet daar natuurlijk ook nog een oordeel over gaan vellen. Tsja, het is behoorlijk", blijft de commentator koeltjes. Op X regent het klachten over de beslissing van Nijhuis, en het feit dat de VAR niet ingreep.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.