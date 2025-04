Voormalig assistent van Ten Hag bij Manchester United slaat aanbod van NEC en sc Heerenveen af

Mitchell van der Gaag heeft de kans om als trainer van NEC of sc Heerenveen aan de slag te gaan laten lopen. Volgens De Telegraaf hadden beide Eredivisionisten wel oren naar de voormalig assistent-trainer van Erik ten Hag bij Manchester United. De 53-jarige oefenmeester hoopt echter in Engeland actief te kunnen blijven als trainer.

Van der Gaag tekende in 2022 een contract bij Manchester United om de assistent te worden van Ten Hag bij de Engelse grootmacht. Afgelopen zomer trok de voormalig trainer van onder meer Jong Ajax en NAC Breda de deur achter zich dicht bij The Red Devils omdat hij zijn eigen ambities als hoofdtrainer na wilde streven. Bij Manchester United werd hij opgevolgd door een andere Nederlander: René Hake, die in november ook het veld moest ruimen bij de Engelse club en inmiddels assistent-trainer van Robin van Persie bij Feyenoord is.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Hoe moet ik juichen?!' - Sensatie in de Eredivisie: eerste goal in 208 wedstrijden

De Telegraaf stelt dat er vanuit de Eredivisie flink wat belangstelling was voor Van der Gaag. De oud-assistent-trainer van Ajax was bij sc Heerenveen de voornaamste kandidaat om Van Persie op te volgen en bij NEC om komende zomer Rogier Meijer op te volgen. Beide clubs kregen echter nul op het rekest van Van der Gaag. Heerenveen heeft inmiddels gekozen voor Robin Veldman als nieuwe trainer, terwijl NEC nagenoeg akkoord is met Dick Schreuder.

LEES OOK: Deze Eredivisie-spelers zijn komende zomer transfervrij

Van der Gaag hoopt op Engels avontuur

Dat Van der Gaag niet aan de slag wil gaan in de Eredivisie is omdat hij hoopt op een avontuur in Engeland. "De voetbalcultuur in Engeland is waanzinnig. In mijn ogen ademt Engeland overal voetbal", liet hij recentelijk weten in gesprek met The Sunday Times, waarin hij ook terugblikte op zijn periode als assistent van Ten Hag. "We worstelden in de Premier League en in de Champions League, maar er was nog steeds een connectie gebleven. Anders bereik je ook de finale van de beker niet", vindt Van der Gaag.

Marcel van der Kraan van De Telegraaf weet te melden dat Van der Gaag kans maakt om na de zomer in Engeland aan de slag te gaan als trainer. Het is op dit moment alleen niet bekend of er ook daadwerkelijk Engelse clubs zijn met interesse in de oefenmeester.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Ronald Koeman heeft een 'ijzingwekkend signaal' afgegeven aan de Eredivisie. Dat is althans de visie van Hugo Borst. 🔗

👉 Een eventuele bekerwinst van Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie. 🔗

👉 Het wordt op de langere termijn een enorme klus voor Nederland om drie Champions League-tickets te behouden. 🔗

👉 Deze Eredivisie-ploeg heeft verrassend veel internationals: vijf stuks, meer dan bijvoorbeeld PSV. 🔗