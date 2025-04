Deze Eredivisie-spelers zijn komende zomer transfervrij

De Eredivisie nadert zijn ontknoping, dus is het tijd om voorzichtig vooruit te kijken naar komend seizoen. De nodige spelers in de Eredivisie lopen na het huidige seizoen uit hun contract en kunnen zodoende transfervrij op zoek naar een nieuwe uitdaging. FCUpdate zet een selectie van deze spelers op een rij.

Olivier Boscagli (PSV)

Olivier Boscagli is een van de meest spraakmakende namen die deze zomer uit zijn contract loopt. De 27-jarige Fransman speelt al sinds medio 2019 bij PSV en groeide uit tot absolute sterkhouder. Afgelopen zomer hoopte hij te vertrekken naar Brighton & Hove Albion, maar de Eindhovenaren hielden hem aan zijn contract. Pogingen om dit alsnog te verlengen liepen op niets uit.

Mauro Júnior (PSV)

Naast Boscagli beschikt ook Mauro Júnior over een aflopend contract in Eindhoven. De multifunctionele Braziliaan zou in tegenstelling tot zijn ploeggenoot wel open staan voor een langer verblijf, maar van een akkoord is nog altijd geen sprake.

Walter Benítez (PSV)

Walter Benítez kwam in de zomer van 2022 over van OGC Nice en verrichtte als eerste doelman de nodige reddingen voor PSV. De sluitpost stond afgelopen zomer in de belangstelling van Atlético Madrid en had wel oren naar een overstap, maar PSV wilde hem niet laten vertrekken. Deze zomer lijkt een transfervrij vertrek er wel van te gaan komen.

Rick Karsdorp (PSV)

Afgelopen zomer kende PSV de nodige personele problemen in de achterhoede, dus besloten de Eindhovenaren de transfervrije Rick Karsdorp een contract voor een seizoen aan te bieden. Grote indruk wist het jeugdproduct van Feyenoord niet te maken in Eindhoven, waardoor een langere samenwerking uitgesloten lijkt.

Davy Klaassen (Ajax)

Ajax haalde Davy Klaassen afgelopen zomer terug na een jaar bij Internazionale. De middenvelder tekende een contract voor een seizoen en maakt daarin een uitstekende indruk. Toch lijkt Klaassen ook komend seizoen in Amsterdam te spelen, aangezien hij zijn contract naar verluidt bij plaatsing voor de Champions League gaat verlengen.

Vasilios Barkas (FC Utrecht)

FC Utrecht is dit seizoen een van de verrassingen in de Eredivisie en heeft dat niet in de laatste plaats te danken aan uitstekend keeperswerk van Vasilios Barkas. De Griekse doelman kwam in de zomer van 2023 transfervrij over van Celtic, nadat hij het seizoen ervoor al was gehuurd door de Domstedelingen. Inmiddels zit de sluitpost in de laatste maanden van zijn contract en is het onduidelijk of hij ook volgend seizoen in Stadion Galgenwaard zal spelen.

Luuk de Jong (PSV)

Luuk de Jong is de onbetwiste leider van PSV, maar heeft nog altijd geen nieuw contract getekend in Eindhoven. De spits zou graag langer doorgaan met voetballen en staat open voor een langer verblijf in het Philips Stadion. De 34-jarige aanvaller is nog altijd in gesprek over een nieuwe verbintenis, maar zolang er niets getekend is, behoort een transfervrij vertrek ook tot de opties.

Richard Ledezma (PSV)

De volgende PSV’er met een aflopend contract is Richard Ledezma. De Amerikaan is van nature een middenvelder, maar kreeg dit seizoen regelmatig de kans zich te laten zien als rechtsback. Volgens het Eindhovens Dagblad ziet de speler zelf een transfervrij vertrek wel zitten, terwijl hij ook nog in gesprek is over een nieuwe deal met PSV.

Alireza Jahanbakhsh (sc Heerenveen)

Na drie seizoenen bij Feyenoord dook Alireza Jahanbakhsh afgelopen herfst ineens op bij het sc Heerenveen van toenmalig trainer Robin van Persie. De Friezen legden de Iraniër vast tot komende zomer, waar het voorlopig bij lijkt te blijven.

Davy van den Berg (PEC Zwolle)

Na drie seizoenen bij PEC Zwolle houdt Davy van den Berg het voor gezien in het MAC³PARK stadion. De Zwollenaren wilden graag met de middenvelder verder, maar hij vindt het tijd om te vertrekken. Naar verluidt zou Hertha BSC op het vinkentouw zitten voor Van den Berg.

Thom Haye (Almere City)

Thom Haye maakte in september transfervrij de overstap naar Almere City. De in Amsterdam geboren Indonesiër tekende een contract voor een seizoen en kan zodoende na een jaar alweer vertrekken uit Flevoland.

Ivan Perisic (PSV)

PSV verraste afgelopen zomer vriend en vijand door met WK-finalist en Champions League-winnaar Ivan Perisic aan de haal te gaan. De Kroaat kwam transfervrij over van Hajduk Split en tekende een contract voor een seizoen. De aanvaller is dit seizoen een van de uitblinkers van PSV. Perisic gaf onlangs aan pas na de afgelopen interlandperiode met de Eindhovenaren om de tafel te willen. De kans is dus aanwezig dat dit spoedig zal gebeuren.

Bruno Martins Indi (AZ)

Nadat hij in 2014 was vertrokken bij Feyenoord, keerde Bruno Martins Indi in de zomer van 2020 terug in Nederland bij AZ. De mandekker begon het seizoen met meerdere blessures, waarna hij nooit meer zijn vaste plek in het hart van de verdediging heroverde. Komende zomer kan de 33-jarige Martins Indi de deur definitief achter zich dichttrekken in Alkmaar.

Mario Engels (Heracles Almelo)

Mario Engels is al jaren een begrip in het Nederlandse voetbal. De Duitser kwam in 2017 naar Nederland en maakte tussendoor nog uitstapjes van een seizoen naar Duitsland en Japan. Sinds 2023 speelt Engels bij Heracles, waar hij dit seizoen een van de mooiste treffers in zijn loopbaan maakte tegen Ajax. Komende zomer kan hij transfervrij vertrekken uit Almelo.

Ryan Thomas (PEC Zwolle)

Ryan Thomas kende de afgelopen seizoenen veel blessureleed, maar dit seizoen doet hij het goed bij PEC Zwolle. Ondanks zijn aflopende contract zou de middenvelder graag zo lang mogelijk blijven voetballen. Of dat in Zwolle is of elders, zal nog moeten blijken.

Patrick van Aanholt (Sparta Rotterdam)

Patrick van Aanholt werd afgelopen seizoen door Galatasaray verhuurd aan PSV, maar zowel de Eindhovenaren als de Turken wilden niet met hem verder. Daardoor kon hij transfervrij bij Sparta Rotterdam aan de slag, waar hij voor één seizoen tekende. Volgens ESPN heeft de linksback voldoende wedstrijden gespeeld voor de Rotterdammers, waarmee een optie voor een contract tot medio 2026 automatisch wordt gelicht.

Lucas Pérez (PSV)

Nadat Ricardo Pepi een blessure opliep die hem de rest van het seizoen aan de kant houdt, besloot PSV toe te slaan en de transfervrije Lucas Pérez tot het einde van het seizoen naar Eindhoven te halen. De spits speelde slechts 24 minuten voor PSV en daar lijkt het ook bij te blijven. Bij Pérez werd vorige week tuberculose vastgesteld, waardoor hij dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt. Een contractverlenging lijkt er voor de spits dan ook niet in te zitten.

Zépiqueno Redmond (Feyenoord)

Zépiqueno Redmond werd dit seizoen plotseling doorgeschoven bij Feyenoord toen Santiago Giménez, Ayase Ueda en Julián Carranza allen geblesseerd waren. De jonge spits mocht zodoende zijn debuut maken en enkele duels spelen, maar voorlopig lijkt het bij dit seizoen te blijven in het eerste van Feyenoord. Naar verluidt zou Redmond transfervrij naar stadsgenoot Sparta kunnen.

Nick Viergever (FC Utrecht)

Na jaren in de Nederlandse top bij AZ, Ajax en PSV vertrok Nick Viergever in de zomer van 2021 naar het Duitse Greuther Fürth. Een jaar later keerde hij weer terug naar Nederland, om bij FC Utrecht te gaan spelen. Daar laat hij ook dit seizoen nog zien op hoog niveau mee te kunnen. Of hij ook volgend jaar nog in Stadion Galgenwaard speelt, zal nog moeten blijken.

Leandro Bacuna (FC Groningen)

In de zomer van 2023 keerde Leandro Bacuna terug bij FC Groningen en promoveerde direct naar de Eredivisie. De 33-jarige aanvoerder beschikt nu over een aflopende verbintenis, dus is zijn toekomst onzeker.

Jens Toornstra (FC Utrecht)

Na acht seizoenen bij Feyenoord keerde Jens Toornstra in de zomer van 2022 terug bij FC Utrecht. Dit seizoen doen de Domstedelingen het uitstekend, maar vanaf komend jaar zal de ploeg van Ron Jans het zonder Toornstra doen. De middenvelder heeft namelijk te horen gekregen dat zijn aflopende contract niet zal worden verlengd.

Remko Pasveer (Ajax)

Francesco Farioli verraste begin dit seizoen vriend en vijand door de op dat moment veertigjarige Remko Pasveer te verkiezen boven Diant Ramaj. De keuze pakte echter goed uit en de routinier wist zich dit seizoen meermaals te onderscheiden. Op dit moment staat Pasveer aan de kant met een blessure. Of hij ook na dit seizoen door zal gaan, is nog niet duidelijk.

Michiel Kramer (RKC Waalwijk)

Michiel Kramer speelt sinds de zomer van 2021 voor RKC Waalwijk. De 36-jarige spits moet het dit seizoen regelmatig doen met invalbeurten en wist ook pas één keer het net te vinden. Of de Waalwijkers, die op degradatie afkoersen, ook na dit seizoen met Kramer door willen, zal nog moeten blijken.

