Jeroen Stekelenburg eerlijk over tenenkrommende interviews na PSV-Ajax: 'Ik voel me aangesproken'

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg reageert in de talkshow Groenteman & Van Roosmalen op de ergernis die is ontstaan naar aanleiding van de interviews die verschillende journalisten - waaronder hijzelf - afnamen na de Eredivisietopper tussen PSV en Ajax. Zowel aan trainer Francesco Farioli als meerdere spelers van de Amsterdammers werd - opnieuw - tevergeefs geprobeerd uitspraken over het landskampioenschap te ontlokken.

Ajax won zondag met 0-2 in Eindhoven en lijkt daarmee zo goed als zeker van de 37e landstitel in de clubhistorie. Desondanks blijven Farioli en zijn warriors, zoals de Italiaan zijn spelers regelmatig betitelt, bij hun mantra. Bijna angstvallig vermijdt alles en iedereen rond Ajax het woord 'kampioenschap', wat het journaille ook probeert. Het enige wat de club uit blijft spreken is de ambitie om minimaal tweede te worden en zo terug te keren in de lucratieve Champions League.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: De interviews na PSV - Ajax waren ronduit gênant

Presentator Gijs Groenteman zegt zich na afloop flink geërgerd te hebben aan de vraaggesprekken met Farioli. "Wáárom moet élke voetbaljournalist in dat interviewtje eindeloos, ook niet een keertje maar oeverloos, gaan zitten proberen om hem te laten zeggen dat ze kampioen gaan worden. Wat is dat voor een rare reflex?", vraagt Groenteman zich af. "Ik stond daar gisteren zelf", reageert Stekelenburg. "Dus ik voel me aangesproken. Maar als je negen punten voorstaat en ze zeggen nog steeds dat tweede worden het doel is, dan voel ik daarbij - ook bij de spelers - dat het een toneelstukje aan het worden is."

LEES OOK: 'Er is helemaal niets meer over van Ajax. Vroeger staken ze nog boven de middelmaat uit, maar nu...'

Marcel van Roosmalen stelt daarop dat Stekelenburg 'een slimmere journalist is dan de rest' en dat hij tegen zijn redactie had moeten zeggen dat hij dergelijke vragen niet zou stellen. "Het grappige is dat ik dat gisteren eigenlijk nog wel legitiem vond, de dag dat je drie punten voor had kunnen komen en uiteindelijk negen punten voor komt", reageert de NOS-verslaggever. "Maar ik ben het helemaal met jullie eens: je moet die vraag nu niet meer stellen. De vraag was eigenlijk: jullie wilden tweede worden, maar je staat nu vijf punten voor, is de doelstelling niet aan het schuiven? Dat vind ik wél een vrij normale vraag", aldus Stekelenburg.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Is een gigantische contractverlenging bij Ajax? 'Kroes moet hem tien jaar laten bijtekenen' 🔗

👉 Directeur voetbal Marijn Beuker heeft nieuws over een 'cruciale' samenwerking, die wordt verlengd tot 2030. 🔗

👉 Het aantal gemaakte doelpunten mag wel omhoog en Rafael van der Vaart weet precies wie de nieuwe spits van Ajax moet worden 🔗

👉 Willem van Hanegem verwacht niet dat buitenlandse clubs in de rij zullen staan bij Ajax., ook niet als de club kampioen wordt. 🔗

👉 Is Francesco Farioli volgend seizoen nog trainer van Ajax? Dit zegt de club erover. 🔗