'Er is helemaal niets meer over van Ajax. Vroeger staken ze nog boven de middelmaat uit, maar nu...'

Marcel van Roosmalen heeft geen goed woord over voor Ajax én haar supporters. De columnist, schrijver en tv-persoonlijkheid trekt in zijn programma Van Roosmalen & Groenteman, dat hij maakt met Gijs Groenteman, fel van leer over het spel van Ajax onder trainer Francesco Farioli en de manier waarop de fans dat omarmen.

Ajax was afgelopen zondag in Eindhoven met 0-2 te sterk voor PSV en lijkt daardoor af te stevenen op de 37ste landstitel, aangezien het gat tussen beide ploegen op de ranglijst inmiddels is opgelopen tot negen punten in het voordeel van de Amsterdammers. De grote voorsprong is tot stand gekomen met voetbal dat volgens vele kenners niet bepaald 'des Ajax' is, maar de fans lijken daar bepaald niet mee te zitten. Zondagavond werd de selectie door een grote groep supporters met vuurwerk onthaald bij de Johan Cruijff ArenA, waar onder meer Farioli de fans vanuit de spelersbus toesprak.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen ziet bijzondere beelden van Farioli: 'Dan denk je gelijk aan mensen van een hele tijd geleden'

In Van Roosmalen & Groenteman schuift NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg aan om het succes van Ajax en Farioli te duiden. "Hij krijgt nu waarschijnlijk binnenkort een standbeeld bij de ArenA", zegt Stekelenburg over de Italiaanse trainer. Van Roosmalen blijkt echter totaal niet onder de indruk. "Ik vind het overdreven, ik herken Ajax ook helemaal niet meer terug. Ook het zogenaamde Ajax-publiek, dat vind ik echt ergerniswekkend. Ze willen graag een Zuid-Amerikaanse club zijn, geloof ik. Maar de verering neemt belachelijke vormen aan. Die corteo bij het stadion, dat vind ik ook echt iets belachelijks." De speech van Farioli valt eveneens slecht bij Van Roosmalen: "Die scène bij de bus gisteren, dat vond ik ook overdreven voor deze man, die anti-voetbal predikt. Het is toch niet des Ajax om zó iemand te vereren?"

LEES OOK: Van Hooijdonk is vol ongeloof over Ajax, Van der Vaart spreekt zelfs van een 'schande'

Na het vertonen van de beelden van Farioli die de fans toespreekt, neemt Stekelenburg het voor de Italiaan op. "Hier kan die man natuurlijk niet zoveel aan doen", denkt de verslaggever. Van Roosmalen reageert: "Jawel. Hij staat als een gek in de deuropening te schreeuwen. Hij wordt toegejuicht door een stel imbecielen, ik trek dit amper." Stekelenburg stelt daarop dat het geen optie was geweest om de deuren van de bus dicht te houden. Dat vindt Van Roosmalen echter wél een optie. "Later werd het nog erger, toen kwam Davy Klaassen ook nog in de deuropening en die ging herhalen wat de trainer zei. Er is toch helemaal niets meer over van die club? Vroeger staken ze nog boven de middelmaat uit, maar nu is het... ja, dit", besluit Van Roosmalen.

🔥🔥 Ajax boekte vanmiddag een zeer belangrijke overwinning op PSV en deed daarmee uitstekende zaken in de titelstrijd. Een groot aantal supporters is in Amsterdam om nóg een feestje te vieren met de spelers! #psvaja #Ajax pic.twitter.com/TRJYxMMonS — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) March 30, 2025 Match by match. Seven battles, seven matches.

TEAM FARIOLI...VAMOS AJAX! pic.twitter.com/bQXEyFxGgH — Ultras Amsterdam (@ultrasamsterdam) March 30, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Als Ajax zich heeft verzekerd van Champions League-voetbal, zal de club groot nieuws naar buiten brengen. 🔗

👉 Als het aan keeper Matheus ligt, dan staat hij ook komend seizoen onder contract bij Ajax. 🔗

👉 We telden minstens zes fouten bij PSV - Ajax, waarvan er vier uitvielen in het voordeel van PSV en twee in het voordeel van Ajax. 🔗

👉 Is Francesco Farioli volgend seizoen nog trainer van Ajax? Dit zegt de club erover. 🔗

👉 Arsenal mengt zich in de strijd om een zeer gewilde Ajax-speler en stuurt scouts naar Amsterdam 🔗