Driessen ziet bijzondere beelden van Farioli: 'Dan denk je gelijk aan mensen van een hele tijd geleden'

Valentijn Driessen kan de toespraak van Francesco Farioli vanuit de spelersbus van Ajax niet waarderen. Het doet de journalist denken aan ‘mensen van een hele tijd geleden’. Dat vertelt Driessen tijdens Vandaag Inside.

Na de cruciale 0-2 overwinning op PSV in Eindhoven werd de spelersbus van Ajax bij de Johan Cruijff ArenA opgewacht door een grote groep supporters. Farioli nam vervolgens plaats in de deuropening en richtte zich tot de aanwezigen. “Dank jullie wel voor de support sinds het begin van dit seizoen. Zeven wedstrijden, zeven battles. Dit is nog niet alles. All together”, zo klinkt het op beelden die rondgaan op social media.

“Die Farioli is er wel eentje hoor”, stelt Wilfred Genee. De presentator vraagt Driessen: “Heb je hem in die bus gezien of niet?” De Telegraaf-journalist komt met een pikante vergelijking: “Dan denk je gelijk aan mensen van een hele tijd geleden. Dat is volksmennerij."

René van der Gijp nuanceert het beeld van Driessen: “Hij hoeft zich niet te gedragen als een Nederlander, hè? Het is een Italiaan. Gevoel voor drama.” “Theater!”, onderbreekt Driessen. “Jij vond het een beetje over de top?”, vraagt Wilfred Genee. “Behoorlijk, ja. En dit is natuurlijk niet de eerste keer. Volgens mij hebben die spelers het gedaan hoor. Hij heeft toch niet in het veld gestaan?”, aldus Driessen.

