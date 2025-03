Ajax reageert op mogelijke terugkeer van Christian Eriksen

Ajax staat open voor een terugkeer van , zo vertelt directeur voetbalzaken Marijn Beuker. Eerder deze maand hield Eriksen, die beschikt over een aflopend contract bij Manchester United, de deur open voor een rentree in Amsterdam.

Bij Goedemorgen Eredivisie wordt Beuker gevraagd naar de uitspraken van Eriksen. “Hij is een van de spelers die in het verleden fantastisch heeft gepresteerd met ons en waar we aan denken. Er komen meerdere namen in de media voorbij”, weet Beuker, die daarmee doelt op bijvoorbeeld Dusan Tadic en Daley Blind.

“Spelers als Eriksen zijn altijd een optie, om daarnaar te kijken. Het moet wel passen in de fase waarin we zitten. Denk aan het salarishuis. Je wilt ook niet jeugdspelers blokkeren die eraan komen. Dat wij openstaan om daarover na te denken is duidelijk. Maar het moet wel passen in het totaalplaatje voor de toekomst”, legt Beuker uit.

De Mos zou werk maken van Eriksen

Tafelgast Aad de Mos raadt Ajax aan om werk te maken van de Deen. “Ik zou het wel doen. Zeker op trainingen kan hij qua Ajax-DNA laten zien wat er loos is.” Henk ten Cate heeft zijn bedenkingen, omdat de komst van Eriksen ook effect kan hebben op de ontwikkeling van talenten als Sean Steur en Rayane Bounida. “Ajax is altijd sterk geweest door jongens uit de jeugd te halen en ze neer te zetten.”

LEES OOK: Miskoop van Mislintat, met salaris van 2,5 miljoen euro, onthult terugkeer bij Ajax

Eriksen speelde tussen 2010 en 2013 in totaal 163 wedstrijden in Ajax 1, goed voor 32 doelpunten en 65 assists. Hij werd met Ajax driemaal kampioen van Nederland. Eerder deze maand zei hij over Ajax: "Ik sluit nergens de deur voor. Ik zal zien wat er gebeurt en of het past. Dit speelde afgelopen zomer, we zullen moeten zien waar ze dit jaar staan. Natuurlijk moet er zowel vanuit de club als vanuit de speler interesse zijn."

