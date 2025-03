Francesco Farioli spreekt duidelijke woorden bij heldenonthaal in Amsterdam

Spelers en staf van Ajax zijn zondagavond op feestelijke wijze onthaald door een grote groep supporters. De Amsterdammers boekten eerder op de dag een belangrijke 0-2 overwinning op directe concurrent PSV, waardoor de voorsprong op de achtervolger uit Eindhoven nu negen punten is. Ajax zette daarmee een grote stap richting het kampioenschap, maar Francesco Farioli wil er nog niets van weten. De Italiaan herhaalde, al hangend uit de bus, zijn boodschap dat er nog zeven wedstrijden moeten worden gespeeld.

Ajax wist op voorhand dat het zondagmiddag enorm belangrijke zaken kon doen in de titelstrijd. PSV gold echter als de favoriet voor de onderlinge ontmoeting in het Philips Stadion. Maar daarvan was binnen de lijnen heel weinig te merken. Een Eindhovense storm bleef uit, Ajax had de zaken in de eerste helft uitstekend onder controle en opende na ruim een half uur voetballen de score via Davy Klaassen. De Amsterdammers hadden het vervolgens in de eerste tien minuten na de rust moeilijk, maar overleefden de ‘druk’ van PSV en beslisten het duel halverwege de tweede helft dankzij een bekeken schuiver van Bertrand Traoré in de verre hoek.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Italië gaat los over Farioli na overwinning Ajax op PSV

Ajax trok de 0-2 voorsprong over de streep en heeft de landstitel daardoor met zeker één hand vast. Met nog maar zeven wedstrijden te gaan is de voorsprong op PSV liefst negen punten. Farioli wil echter nog altijd niets weten van een mogelijk kampioenschap. De Italiaan pareerde voor de camera van ESPN voor de zoveelste keer vragen over de landstitel en maakte zijn boodschap zondagavond tegenover een grote groep supporters andermaal duidelijk. De spelersbus van Ajax werd op grootse wijze onthaald, met veel vuurwerk en gezang. Farioli nam vervolgens plaats in de deuropening en richtte zich tot de aanwezigen. “Dank jullie wel voor de support sinds het begin van dit seizoen. Zeven wedstrijden, zeven battles. Dit is nog niet alles. All together”, zo klinkt het op beelden die rondgaan op social media.

FCUpdate.nl was ook aanwezig bij het onthaal van de spelersbus. Zie de beelden hieronder:

🔥🔥 Ajax boekte vanmiddag een zeer belangrijke overwinning op PSV en deed daarmee uitstekende zaken in de titelstrijd. Een groot aantal supporters is in Amsterdam om nóg een feestje te vieren met de spelers! #psvaja #Ajax pic.twitter.com/TRJYxMMonS — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) March 30, 2025 Daar is de spelersbus van Ajax! #psvajax 🚍🥳 pic.twitter.com/3oL4RUPRA1 — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) March 30, 2025

