Francesco Farioli: 'Als je een headline wil, zal ik je deze uitspraak geven'

Francesco Farioli is na de 0-2 overwinning in de topper tegen PSV nog steeds niet bereid uit te spreken dat Ajax kampioen kan gaan worden. Hoewel de voorsprong negen punten bedraagt en er slechts zeven wedstrijden te spelen zijn, lijkt het in Amsterdam haast verboden om over de titel te praten. Farioli zelf heeft een idee waar dan wél over gepraat mag worden.

Na de 0-2 overwinning van Ajax in de topper tegen PSV is het gat tussen de ploegen van Farioli en Peter Bosz verhoogd naar negen punten. In deze belangrijke overwinning voor Ajax waren Davy Klaassen en Bertrand Traoré de doelpuntenmakers.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-supporters hebben de middag van hun leven en komen met duidelijke boodschap aan PSV-fans

Voorafgaand aan de wedstrijd vroeg ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen Farioli of hij over de titel wilde praten als Ajax PSV zou verslaan. “Ja, als, als, als”, antwoordde de trainer. “Áls je wint. Het zijn negentig minuten en het wordt een geweldige wedstrijd.” Farioli bleef bescheiden door te beginnen over het aantal wedstrijden dat er nog te spelen is.

Verslaggever Pascal Kamperman vraagt Farioli na afloop of hij ‘het ene woord’ in de mond wil nemen. Farioli begint: “Nee, we hebben 67 punten en we moeten door. Er zijn nog 21 punten te behalen.” Kamperman confronteert Farioli met de uitspraak van vóór de wedstrijd. “Dat heb ik niet gezegd”, antwoordt de Italiaan gedecideerd. “Als je een headline zoekt, geef ik je het feit dat we twee keer van Feyenoord en PSV hebben gewonnen. Dat is het enige wat je van me krijgt vandaag.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax-trainer Francesco Farioli neemt op 25 april even pauze en maakt een opvallend uitstapje. 🔗

👉 De wedstrijd PSV - Ajax heeft een voor Ajax vervelend staartje gekregen. 🔗

👉 Jorrel Hato heeft in zijn persoonlijke leven een investering gedaan van liefst 1.500.000 euro. 🔗

👉 Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, raakte onlangs in conflict met de UEFA. Dat had alles te maken met een wedstrijd van Ajax. 🔗

👉 Mika Godts wees concurrent van Ajax driemaal af. "Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Ajax." 🔗