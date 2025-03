Italië gaat los over Farioli na overwinning Ajax op PSV

Niet alleen in Nederland, maar ook in Italië is de waardering groot voor het werk van Francesco Farioli bij Ajax. Nadat hij zondag een grote stap zette richting de landstitel, via een 0-2 zege op PSV, regent het complimenten vanuit zijn thuisland.

Op het sociale medium X zijn talloze positieve tweets in het Italiaans te lezen. De Italianen zijn trots op ‘hun’ trainer, wiens Ajax met 67 punten aan de leiding gaat in de Eredivisie. De voorsprong op nummer twee PSV bedraagt negen punten met nog zeven wedstrijden te gaan.

Een greep uit de Italiaanse reacties op X

💬 “Pas op voor Farioli. Geweldige trainer. Hij wint het kampioenschap met een matig Ajax, voor het eerst in jaren.”

Artikel gaat verder onder video

💬 “Gekleed in een shirt geïnspireerd door 'De Sterrennacht' van Van Gogh speelt Ajax een wedstrijd die in een museum thuishoort in Eindhoven. De ziel en ideeën van Farioli.”

💬 “Geweldig resultaat voor Farioli. Het is altijd moeilijk om in het buitenland succesvol te zijn. Hij heeft het gedaan in zijn eerste jaar en niet als favoriet.”

© Imago

💬 “De Eredivisie is praktisch al binnen met nog 7 wedstrijden te gaan, nadat Ajax vorig jaar enorme achterstanden had op de rivalen. Het werk van Francesco Farioli bij Ajax wordt enorm onderschat. Een van de beste trainers van dit seizoen.”

💬 “Wat Farioli in zijn eerste jaar bij Ajax presteert, wordt met de dag indrukwekkender.”

💬 “Slechts 20 tegendoelpunten in 27 wedstrijden, met het zwakste Ajax ooit.”

Journalist Davide Currenti schrijft tot slot: “Het Ajax van Farioli zet een grote stap richting de landstitel. Ze winnen met 0-2 in de topper tegen PSV, en het openingsdoelpunt komt van voormalig Inter-speler Klaassen. Teruggekeerd in Nederland na zijn Italiaanse avontuur, vertolkt hij een hoofdrol in de Eredivisie.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax-trainer Francesco Farioli neemt op 25 april even pauze en maakt een opvallend uitstapje. 🔗

👉 De wedstrijd PSV - Ajax heeft een voor Ajax vervelend staartje gekregen. 🔗

👉 Jorrel Hato heeft in zijn persoonlijke leven een investering gedaan van liefst 1.500.000 euro. 🔗

👉 Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, raakte onlangs in conflict met de UEFA. Dat had alles te maken met een wedstrijd van Ajax. 🔗

👉 Mika Godts wees concurrent van Ajax driemaal af. "Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Ajax." 🔗

Indossando una maglia ispirata alla ‘Notte Stellata’ di Van Gogh l’Ajax gioca una partita da museo ad Eindhoven.



4^ scontro diretto vinto su 4

+9 a 7g dalla fine per una squadra che l’anno scorso era stata anche ultima, chiudendo 5^a -34 dalla prima.



Anima e idee di Farioli. https://t.co/bSPPEYyKMz — Gianluigi Bagnulo (@GianluBagnu) March 30, 2025 Grande risultato per Farioli, è sempre difficile vincere all'estero. Lui lo ha fatto al primo anno e non da favorito — Luca Marchi (@LucaMarchi81) March 30, 2025 L'Ajax di Farioli ipoteca lo Scudetto. Vince 2-0 il big match contro il PSV in trasferta ed il gol del vantaggio porta la firma dell'ex Inter Klaassen. Tornato in Olanda dopo la parentesi italiana, grande protagonista in Eredivisie. pic.twitter.com/HqQQ6Sbr6v — Davide Currenti (@davidecurrenti) March 30, 2025 Eredivisie praticamente ipotecata con 7 giornate d’anticipo, dopo che l’anno scorso aveva preso distacchi abissali dalle rivali storiche.



Lavoro di Francesco Farioli all’Ajax tremendamente sottovalutato, tra i migliori allenatori di questa stagione. https://t.co/inbyF6WOTE — Marco (@MRC_typing) March 30, 2025