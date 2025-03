Van Hooijdonk is vol ongeloof over Ajax, Van der Vaart spreekt zelfs van een 'schande'

Pierre van Hooijdonk heeft zondagochtend met veel verbazing zitten luisteren naar de uitspraken van Marijn Beuker in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De directeur voetbalzaken van Ajax kreeg daarin vragen over de toekomst van Francesco Farioli. Hoewel de Italiaan boven alle verwachting presteert in Amsterdam, klinken er al tijden twijfels of hij wel de juiste man is om ook volgend seizoen op de bank te zitten. Beuker leek het ook niet zeker te weten en hield volgens Van Hooijdonk de deur ‘toch een beetje open’ voor een vertrek, wat de analist ‘echt, écht bijzonder’ vindt.

Farioli werd na het afgelopen seizoen door Ajax aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Na een dramatisch verlopen seizoen met Maurice Steijn en John van ’t Schip voor de groep, moest Farioli de club terug aan de top zien te krijgen. Niemand had verwacht dat de Italiaan er in zijn eerste seizoen meteen in zou slagen om van Ajax een titelfavoriet te maken, maar hij verbaast vriend en vijand door de recordkampioen inmiddels met negen punten meer dan PSV richting de 37e landstitel in de clubhistorie te loodsen. Er heerst desondanks onzekerheid over zijn toekomst. Farioli heeft nog wel een doorlopend contract in Amsterdam, maar vanwege zijn manier van spelen vraagt men zich af of hij wel de juiste man voor deze job is.

Beuker kreeg er in Goedemorgen Eredivisie dus vragen over. “Ik denk dat daar een grote kans voor is. Voor trainers en spelers geldt: als het een succesvol jaar is, en dat is het qua resultaat dit seizoen zeker, dan komt er aandacht van clubs. Dan wil je ze liever altijd behouden, maar door de plek van Nederlandse clubs in de piramide weet je dat het ook niet zou kunnen lukken”, zo reageerde Beuker op de vraag of Farioli na de zomer nog trainer is van Ajax. “Daar zijn we nu ook goed over in gesprek met Francesco en de hele technische staf, om vooruit te kijken naar volgend seizoen”, voegde de bestuurder er nog aan toe over het gegeven dat Farioli vanuit Beuker en technisch directeur Alex Kroes mogelijk de opdracht krijgt om beter te gaan voetballen.

Zondag speelde Ajax in de kraker tegen PSV een van zijn beste wedstrijden van dit seizoen, zowel met als zonder bal. Volgens Van Hooijdonk heeft Ajax een ‘toptrainer’ voor de groep staan. “Ik heb vanmorgen Marijn Beuker gehoord bij Goedemorgen Eredivisie, die kreeg de vraag of Francesco Farioli volgend seizoen nog trainer is. Daar gaf hij toch een beetje antwoord op dat ik denk van: dan houd je blijkbaar intern de deur toch een beetje open, mocht er een club komen. Dat vind ik wel echt, écht bijzonder. Dit is gewoon een toptrainer, echt een geweldige prestatie om met dit Ajax de titel te gaan winnen. Dan zeg je toch gelijk van: onbespreekbaar”, zo sprak Van Hooijdonk in Studio Voetbal zijn ongeloof uit over de uitspraken van Beuker.

Van der Vaart spreekt van ‘een schande’

Rafael van der Vaart reageerde vervolgens iets te voorbarig op zijn collega. “Als hij eruit gegooid zou worden, zou dat echt een schande zijn”, zo zei de oud-voetballer van Ajax. Van Hooijdonk wees Van der Vaart erop dat er (op dit moment) geen sprake van is dat Farioli ‘eruit gegooid wordt’. Maar ‘het feit dat je een beetje hoopt dat er een club komt’, schiet er bij zowel Van Hooijdonk als Van der Vaart niet goed in. “Als jij kampioen wordt met dit elftal en je hoopt dan dat er een andere club… Het is niet mijn voetbal, laat dat heel duidelijk zijn, maar je moet hem echt even op handen dragen. Het is wat Ajax wil. Vanuit de basis is het goed: we gaan eerst even op de nul spelen, en dan gaan we zien of we leuk kunnen voetballen en óók kunnen winnen. Als Ajax dat niet wil, dan moet je hem eruit gooien”, sprak Van der Vaart.

Volgens Van der Vaart speelt Ajax tegen ‘topploegen’ veel beter omdat het dan niet zelf het spel hoeft te maken. De Amsterdammers wonnen dit seizoen twee keer van PSV en ook beide ontmoetingen met Feyenoord resulteerden in een zege. “Dan vind ik ze veel beter spelen. Daar gaan ze toch goed op. Volgend seizoen wordt het toch weer anders. Je bent kampioen geworden en dan moet je toch wat meer het spel gaan maken”, aldus Van der Vaart, die wel weet wat Ajax met Farioli moet doen. “Ik zou hem gewoon lekker laten zitten.”

