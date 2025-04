Boskamp ziet potentiële vervanger voor Hancko in de Eredivisie: 'Die is goed zeg, die gozer!'

Jan Boskamp ziet een mogelijke vervanger voor bij Feyenoord in de Eredivisie rondlopen. Het clubicoon van de Rotterdammers is diep onder de indruk van de verrichtingen van Go Ahead Eagles-verdediger , zo zegt hij in de podcast Boskamp en Kleine Gijp.

Feyenoord had afgelopen zondag in de eigen Kuip de nodige moeite om Go Ahead op de knieën te dwingen. De thuisploeg, die dit seizoen opnieuw weet te verrassen in de Eredivisie en bovendien over drie weken de finale van de KNVB Beker tegen AZ speelt, kwam tot twee keer toe terug van een achterstand. De derde Feyenoord-treffer, van de voet van Igor Paixão, was de ploeg van trainer Paul Simonis echter te machtig: 3-2.

Desalniettemin heeft Nauber een uitstekende indruk op Boskamp achtergelaten. "Weet je wie ik trouwens ook goed vind? Nauber, die Duitser. Die is goed zeg, die gozer. Daar mogen ze eens even over gaan nadenken", zegt de oud-voetballer en -trainer. Nicky van der Gijp vraagt ietwat verrast of Boskamp bedoelt dat Feyenoord werk van de komst van Nauber zou moeten maken en krijgt een bevestigend antwoord: "Ja, als Hancko en weet ik het wie allemaal weggaan. Ik vind het echt een hele goeie", aldus Boskamp. "Hoe oud hij is weet ik niet (32, red.), maar ik heb hem nu drie keer live gezien en ik vond hem echt weer heel goed spelen", beëindigt Boskamp zijn lofzang.

Nauber is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Go Ahead Eagles. De Deventer club plukte de verdediger in de zomer van 2021 transfervrij op bij het Duitse SV Sandhausen, dat destijds in de 2. Bundesliga speelde. Nauber is onder Simonis een zekerheidje in de verdediging van Go Ahead. De verdediger speelde dit seizoen 29 officiële wedstrijden en was daarin driemaal trefzeker. Zijn belangrijkste treffer maakte hij op 26 februari jongstleden in de halve finale van de KNVB Beker tegen PSV. Uit een hoekschop kopte Nauber de 0-1 achter PSV-keeper Joël Drommel, de Eagles wonnen uiteindelijk met 1-2 in het Philips Stadion en plaatsten zich zo voor de eindstrijd in De Kuip.

