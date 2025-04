Feyenoord troeft Ajax en PSV definitief af: jeugdinternational tekent meerjarig contract

Jerayno Schaken verruilt de jeugdopleiding van sc Heerenveen komende zomer definitief voor die van Feyenoord, zo bevestigt de Rotterdamse club dinsdagochtend via de officiële kanalen. De vijftienjarige zoon van voormalig Feyenoord-aanvaller (42) tekent een contract tot medio 2028.

Schaken junior begon met voetballen in Lelystad en maakte eerder deel uit van de jeugdopleidingen van Ajax en PEC Zwolle. In Friesland werkte hij zich op tot jeugdinternational van het Nederlands elftal Onder 16. Het leverde hem interesse van de volledige traditionele top drie van Nederland op. Eerder deze maand werd echter al duidelijk dat Ajax en PSV achter het net zouden gaan vissen.

Het vervult Schaken met trots dat hij in de voetsporen van zijn vader treedt, zo laat de jonge aanvaller weten. "Naast het feit dat het heel bijzonder is dat mijn vader hier heeft gespeeld en ik als kleine jongen regelmatig in De Kuip zat om zijn wedstrijden te bekijken denk ik dat hier op de club alles aanwezig is om mij verder te kunnen ontwikkelen", laat Schaken optekenen.

Vader Ruben Schaken speelde in de jeugd van Ajax en AZ, maar bereikte de top via een omweg. Na dienstverbanden bij Cambuur Leeuwarden, Veendam en VVV-Venlo lijfde Feyenoord de aanvaller in de zomer van 2010 transfervrij in. Schaken speelde uiteindelijk 136 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij achttien keer scoorde en 26 assists leverde. Bovendien groeide hij in De Kuip uit tot international van Oranje. In oktober 2012 debuteerde Schaken onder bondscoach Louis van Gaal, op 30-jarige leeftijd in het Nederlands elftal. Bij zijn debuut kwam hij direct tot scoren tegen Andorra (3-0). Uiteindelijk zou Schaken zeven A-interlands spelen, waarin hij tweemaal trefzeker was.

