Dit is waarom er komend weekend twee Eredivisieduels gespeeld worden

Volgende week maandag staat de bekerfinale op de planning, die dit seizoen tussen AZ en Go Ahead Eagles zal gaan. In het weekend daaromheen worden er normaal gesproken geen Eredivisiewedstrijden gespeeld, maar dit keer is dat wel zo. FCUpdate legt je uit waarom.

Zaterdag trappen we het 'Eredivisieweekend' af met de wedstrijd sc Heerenveen - Almere City, om deze een dag later af te sluiten met een duel tussen FC Utrecht en Ajax. De eerstgenoemde wedstrijd zou eigenlijk op maandag 5 mei gespeeld worden, maar daar ging de clubleiding van Heerenveen niet mee akkoord. Die dag is het namelijk Bevrijdingsdag en daarmee een officiële feestdag. Volgens de burgemeester van de Friese stad is het 'ongepast' om op die dag te spelen.

FC Utrecht - Ajax zou eigenlijk in het weekend daarvoor gespeeld worden (3 of 4 mei), maar volgens de burgemeester van Utrecht kan er dan te weinig politie op de been worden gebracht. Dat heeft onder meer te maken met de Dodenherdenking (4 mei, 20.00 uur). Uiteindelijk is, in overleg met de KNVB, besloten om de wedstrijd eerder te spelen.

Ajax kan, bij winst op FC Utrecht, op een voorsprong van twaalf punten op PSV komen. Dat zou nog niet genoeg zijn voor een kampioensfeestje, maar bij een thuisoverwinning van Ajax tegen Sparta en puntenverlies van de Eindhovenaren uit bij FC Twente kan de schaal naar Amsterdam. Door het huidige speelschema zou de ploeg van Francesco Farioli dan kampioen worden na het laatste fluitsignaal in Enschede en niet wanneer ze zelf moeten spelen.

