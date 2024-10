Johan Derksen ziet Eredivisietrainer 'alle rookie-fouten' maken: 'Hij lijdt eronder'

Johan Derksen denkt dat Robin van Persie in rap tempo aan het leren is wat het trainersvak daadwerkelijk inhoudt. De trainer van sc Heerenveen begon zeer enthousiast aan zijn eerste klus op het hoogste niveau, maar vindt zijn elftal na negen speelronden terug op de zestiende plaats in de Eredivisie. In Vandaag Inside gaat Derksen onder meer in op de keuze van Van Persie om afgelopen weekend terug te laten keren onder de lat.

"Ik vind Van Persie een prima jongen", steekt Derksen van wal zodra presentator Wilfred Genee de Friese club ter sprake brengt. "Die is heel enthousiast begonnen, maar die komt er nu heel langzamerhand achter dat het trainersvak meer inhoudt dan een enthousiast praatje over aanvallend voetbal en het publiek vermaken. Hij wordt nu denk ik in recordtijd een echte trainer. Hij maakt alle rookie-fouten die iedere jonge trainer maakt", merkt Derksen op.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Persie oogst lof: 'Voor zo'n trainer zou ik door het vuur gaan'

Afgelopen zaterdag besloot Van Persie om Mickey van der Hart, die de eerste acht Eredivisiewedstrijden het doel van Heerenveen verdedigde, te passeren ten faveure van vijfvoudig Oranje-international Andries Noppert. In het uitduel bij NEC werd de boomlange sluitpost al na twee minuten voor het eerst gepasseerd; uiteindelijk stapte Heerenveen met een 3-0 nederlaag van het veld. "Over Van der Hart heb ik vanaf de eerste dag gezegd: dat was niet goed. Dat is gewoon een zwakke keeper. Ik hoorde gisteravond ook dat de keeperstrainer er vanaf het begin tegen was dat Van der Hart erin stond, Noppert is gewoon beter", zegt Derksen.

LEES OOK: Heerenveen-icoon kritisch op Van Persie: 'Het is wel betaald voetbal, hè?'

Door de nederlaag in Nijmegen zakte Heerenveen naar de zestiende plek op de ranglijst, al staat het in punten gelijk met nummer vijftien PEC Zwolle (beiden acht) en is het gat naar plek zeventien van Almere City (dat vijf punten minder heeft) en hekkensluiter RKC Waalwijk (dat zeven punten achterstaat), aanzienlijk. "Je ziet aan Van Persie's hoofd: hij lijdt eronder. En hij heeft meer krediet dan een gewone trainer. Maar ook in Heerenveen wordt het dadelijk onrustig", voorspelt Derksen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mogelijke bom bij sc Heerenveen: 'Er is frictie ontstaan met Van Persie'

Achter de schermen zou er frictie zijn tussen sc Heerenveen-trainer Robin van Persie en een van zijn spelers.