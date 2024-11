Van Persie sluit terugkeer uit: ‘Die deur is wel gesloten’

Robin van Persie verwacht in de toekomst niet terug te keren bij Arsenal, de club waarvoor hij tussen 2004 en 2012 speelde. De trainer van sc Heerenveen weet dat zijn vertrek uit Londen naar Manchester United erg gevoelig lag en dat de fans van Arsenal hem nog niet hebben vergeven.

Van Persie begon afgelopen zomer aan zijn eerste rol als hoofdtrainer. Na twaalf wedstrijden staat de voormalig spits met Heerenveen met veertien punten op de twaalfde plaats. Hoewel hij dus pas net begonnen is aan zijn trainersloopbaan, is er ook veel interesse in de toekomst van Van Persie. In de Sportcast van Omrôp Fryslan blikt de voormalig Feyenoorder vooruit op zijn toekomst.

“Arsenal denk ik niet”, geeft de trainer aan wanneer hem wordt gevraagd of hij ooit als trainer aan de slag wil bij een van zijn voormalig clubs. “Ik denk dat die deur wel dicht is”, voegt Van Persie daaraan toe. Van Persie speelde in het verleden acht seizoenen voor Arsenal, maar wist met The Gunners alleen een keer de FA Cup en het Community Shield te winnen. In 2012 vertrok hij naar Manchester United om landskampioen te worden, wat de fans van de Londenaren hem niet in dank afnamen. Tot op heden hebben ze hem nog niet vergeven. In zijn eerste seizoen op Old Trafford wist Van Persie zijn ploeg als topscorer naar het kampioenschap te schieten.

Van Persie blikt niet graag vooruit op toekomst

Hoewel Van Persie dus niet prettig is vertrokken bij Arsenal, geeft hij aan geen wrok richting de club te koesteren. “Bij mij speelt het geen rol, maar bij de fans van Arsenal wel”, legt hij uit. Verder vooruitblikken op zijn toekomst heeft volgens de oud-spits helemaal geen zin. “Dat wil ik ook niet. Ik leef in het hier en nu. Wat er op mijn pad komt, dat komt er. Wat er niet komt, dat komt er niet”, besluit hij.

