Perez noemt één eigenschap die van Van Persie geen toptrainer maakt

Kenneth Perez heeft met verbazing gekeken naar het interview met Robin van Persie na AZ - sc Heerenveen (9-1). Daarin hoorde de analist enkele dingen die hij niet sterk vond.

De trainer van sc Heerenveen gebruikte onder andere het woord 'trots' na de pijnlijke nederlaag. "Dat is toch best een groot woord voor iets?", steekt Perez van wal bij Dit Was Het Weekend op ESPN. "Wat is de volgende stap dan. Als ze een keer een wedstrijd winnen met deze manier van spelen, is hij dan uber-trots?"

Van Persie heeft een bepaald speelplan, waar hij standvastig aan vasthoudt. Daarbij staat de verdediging onder andere erg hoog. "Ik juich het wel toe dat een trainer op zijn eigen manier wil spelen. Maar als ik dit hoor... 'Ik weiger me aan te passen tijdens een wedstrijd'. Dat vind ik voor een trainer een gekke gedachte. Je moet juist kunnen sturen, aanpassen, zo van: wat heeft deze wedstrijd nodig. Ook als de wedstrijd 0-0 staat en je iets moet openbreken. Dat vind ik verrassend."

Verder past zijn huidige selectie bij sc Heerenveen niet bij het speelplan, stelt Perez. "En het tweede: als je op die manier wil spelen, je hebt de spelers daar helemaal niet voor. Je hebt Kersten, Bochniewicz... Geen snelheid, je staat tegen de middenlijn aan. Ze kunnen allebei niet heel goed opbouwen, dus het is met zóveel risico. Bewonderenswaardig dat hij op een bepaalde manier wil spelen, maar dan was ik naar ander soort spelers gaan zoeken."

