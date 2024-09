Kenneth Perez schrikt en slaat alarm: 'Dit is crisis, hij is ook een gokaankoop'

Kenneth Perez is geschrokken van de start van het seizoen van FC Twente. De analist van de ESPN zien de Tukkers moeite hebben in de openingsfase van het seizoen, waardoor FC Twente al de nodige punten is verloren. Aanvaller wordt negatief uitgelicht in het ESPN-programma Dit was het Weekend, waar Perez te gast is.

"FC Twente heeft vijf punten na vier wedstrijden. FC Twente, nou... Ik ken wel een ander FC Twente dan dit. Dit is crisis, wat mij betreft", stelt Perez. "De verslaggever van zaterdag zei: dit is geen crisis, enzovoort enzovoort. Nou, dit is FC Twente in een niet al te beste competitie dit jaar. Vijf punten na vier wedstrijden. FC Twente moet PEC Zwolle helemaal van het veld spelen" , verzucht Perez, die wel verwacht dat de Tukkers spoedig weer een goed resultaat gaan boeken: "Nu heb je dan Heerenveen, dat zal wel lukken denk ik."

De analist stipt de eindfase in de wedstrijd van de ploeg van Joseph Oosting tegen PEC Zwolle aan als zorgelijk punt: "Ik schrok wel van die eindfase. FC Twente was daar vorig jaar best wel goed in, om in de eindfase via de zijkanten tot kansen te komen. Ze wisten zaterdag helemaal niet wat ze moesten doen", zegt de verbaasde analist.

'Blinde' Mitchell van Bergen maakt geen indruk

Tafelgast Karim El Ahmadi is het met zijn collega eens. De oud-speler van de Tukkers constateert dat er te weinig rendement is bij de buitenspelers van Enschedeërs: "Er kwam weinig uit. Van Bergen doet heel veel dingen goed, maar het belangrijkste doet hij altijd verkeerd. Dat is een goede voorzet geven. Het is wel een van de gevaarlijkste spelers van FC Twente, alleen qua rendement...", besluit El Ahmadi.

Perez blijkt ook niet onder de indruk van de aanvaller: "Van Bergen is een van de meest blinde voetballers van de Eredivisie, altijd al geweest. Hij heeft zo veel wapens die hij niet gebruikt. Hij heeft snelheid, niet te geloven. Ik vind dit ook niet een goede aankoop van FC Twente. Een gokaankoop", besluit Perez.

