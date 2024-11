'Van Persie is de ideale man voor de meest kleurloze club van Nederland'

De ideeën die Robin van Persie voor sc Heerenveen heeft, komen er nog niet echt geweldig uit. De beginnende trainer krijgt meermaals het verwijt dat de spelers die hij tot zijn beschikking heeft in Friesland, niet passen bij de gekozen speelstijl. Daar heeft Sjoerd Mossou een oplossing voor: zet Van Persie bij AZ neer.

Heerenveen heeft momenteel elf punten na elf wedstrijden en bezit daarmee de veertiende plek. Mossou zet dan ook zijn vraagtekens bij de idealen van Van Persie, in zijn column bij het Algemeen Dagblad. "Wat Van Persie allemaal wil bij Heerenveen - een soort buitenaardse variant op highspeed tiki-taka spelen: volgens de Goeroe van Langweer (refererend naar Riemer van der Velde, red.) ging dat zeer waarschijnlijk niet lukken met Nikolai Hopland en Pawel Bochniewicz."

Die spelers hebben volgens Mossou niet de snelheid dan wel de technische kwaliteiten om het spel te spelen dat Van Persie graag wil zien. Een andere selectie zou daarbij wel aansluiten: die van AZ, waar trainer Maarten Martens het aardig doet, maar niet uitblinkt, ook niet in de media. Ook qua imago zou Van Persie kunnen helpen in Alkmaar. "Al een behoorlijk tijdje is AZ nu de meest kleurloze club van Nederland. Een club van keurige jongens in een keurig stadion met een keurige jeugdopleiding en een keurig trainingscomplex, waar keurige trainers steeds keurig vierde worden, en dat dan allemaal heel keurig gaan zitten uitleggen. Dat is weleens anders geweest. AZ had er in de moderne geschiedenis juist altijd een neus voor om zijn eigen fletsheid te doorbreken met bijzondere, extravagante, stronteigenwijze trainers."

Als voorbeelden noemt Mossou Willem van Hanegem, Co Adriaanse, Louis van Gaal en Arne Slot. In dat rijtje past de naam van Van Persie perfect volgens de journalist van het Algemeen Dagblad. "Deze trainer (Van Persie, red.) is geen idealist vanuit romantische overwegingen, maar vanuit heilige overtuiging. Mijn weg of de snelweg, kortom: Van Persie zou de ideale man zijn om de begaafde koorknaapjes van AZ aan het swingen te krijgen, en om een ingedutte club weer uit zijn hardnekkige winterslaap te duwen. Maarten Martens schijnt prima op een Solex te kunnen rijden, hard genoeg althans om netjes de finish te halen." De oplossing laat zich makkelijk raden, vindt Mossou. "Trainertje ruilen is niet erg gebruikelijk misschien, maar in dit geval los je er een hoop gedonder mee op."

Vind jij dat Robin van Persie beter bij AZ zou passen dan bij sc Heerenveen? Laden... 66.8% Ja, hij past beter bij AZ 27.2% Nee, hij moet bij Heerenveen blijven 6% Anders, namelijk... 184 stemmen

