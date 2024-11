Spaanse media: ‘Nachtmerrie in Eindhoven tegen voortreffelijke Duracell-ploeg’

PSV wist dinsdagavond in eigen huis overtuigend af te rekenen met Girona (4-0). De ploeg van Peter Bosz boekte zo de eerste zege in het huidige Champions League-seizoen. In Spanje is men zeer onder de indruk van het spel van de koploper van de Eredivisie.

El País zag een zeer sterk PSV in Eindhoven winnen van Girona. “Het team van Míchel heeft geen argumenten tegen het energieke en hoogvliegende voetbal van de tegenstander”, leest het. “In een land verdeeld tussen Cruijffistas en Vangaalistas is de balbehandeling meestal voortreffelijk. Dit PSV liet zien hier niet vies van te zijn en speelde als een Duracell-team met geaccentueerde kenmerken.”

“Nachtmerrie in Eindhoven”, kopt Diario AS. “Girona is niet goed genoeg voor de Champions League. De roodwitten waren uitgeput en hadden veel defensieve problemen in Eindhoven dankzij een verwoestend PSV. Het was niet de dag van Girona. Europa kost wat… en op dit moment brengt het meer verdriet dan vreugde.”

SPORT vreest dat de Nederlaag bij PSV het einde is van de Europese dromen van Girona. “PSV dooft het Europese licht van Girona”, schrijft de krant. “PSV bluste alle Europese glans van Girona in het Philips Stadion met een 4-0 overwinning die eindigde in een dansje, met kreten van ‘olé’ en een nederlaag die pijn deed.” De krant ziet dat de Champions League ‘alleen maar hoofdpijn’ oplevert bij Girona.

