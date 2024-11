Bosz moet PSV-smaakmaker mogelijk missen tegen NAC: ‘Zal wel helemaal stijf zijn’

Het is nog maar de vraag of PSV-trainer Peter Bosz zaterdag in de uitwedstrijd tegen NAC Breda kan beschikken over . De vleugelaanvaller moest in het Champions League-treffen met Girona (4-0 zege) na iets meer dan zestig minuten spelen het veld verlaten met een bovenbeenblessure.

Bij een 2-0 tussenstand maakte Lang een actie aan de linkerkant, waar hij over het been ging bij tegenstander Arnau Martinez. De buitenspeler liet zijn been bewust hangen, waardoor de Girona-verdediger hem vol raakte. De rechtsachter en aanvoerder van Girona moest dit bekopen met zijn tweede gele, en dus rode, kaart. Lang bleef echter aangeslagen liggen op het veld. Het leek erop dat de vleugelaanvaller verder kon, maar enkele minuten later maakte hij het wisselgebaar en ging hij weer naar de grond.

“Het was net boven zijn knie, een ’ijsbeentje’. Morgen zal het waarschijnlijk wel helemaal stijf zijn. Ik heb er zelf als voetballer ook wel eens mee te maken gehad, het kan behoorlijk pijnlijk zijn”, wordt Bosz geciteerd door De Telegraaf. “Meestal loop je het er vrij snel weer uit, maar ik ben maar trainer en kan er daardoor niet veel meer over zeggen. We hopen dat Noa snel herstelt.”

Lang stond afgelopen seizoen langdurig langs de kant met een hamstringblessure die hij in oktober opliep. Deze blessure bleef hem dwarszitten, waardoor hij eind januari zijn laatste wedstrijd speelde in het vorige seizoen. Pas sinds korte tijd kan de aanvaller weer volledige wedstrijden voor PSV spelen, waarin hij ook indruk maakt. Zo was Lang in zijn laatste vijf wedstrijden voor PSV goed voor drie doelpunten en drie assists.

Lang in voorselectie Oranje

Dat Lang weer helemaal terug is bij PSV is ook bondscoach Ronald Koeman opgevallen. De keuzeheer van het Nederlands elftal heeft de 25-jarige buitenspeler opgenomen in zijn voorselectie voor de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije (16 november) en Bosnië en Herzegovina (19 november). Koeman maakt komende vrijdag zijn definitieve selectie bekend.

