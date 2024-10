Bekende presentator ergert zich kapot aan Hans Kraay junior: 'Dat dedain, wat ís dit!?'

Presentator Tim Hofman spreekt zijn grote ergernis uit over het opmerkelijke interview dat Hans Kraay junior afgelopen zaterdag hield met PSV-aanvaller , na afloop van de met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De oud-voetballer kaartte daarin het opvallende juichgedrag van Lang aan, die zelf bevestigde dat het hem allemaal 'geen reet interesseert' en grijnzend vaststelde dat er blijkbaar sprake is van een generatiekloof tussen hemzelf en Kraay junior.

Lang was in het duel met de Zwollenaren goed voor een goal én een assist en vestigde vooral met de viering van zijn treffer, vlak voor rust, de aandacht op zich. De aanvaller sprintte naar de tribune, waar hij (naar achteraf bleek door de media-afdeling van PSV) een shirt met de opdruk 'Noano 9+1' had laten klaarleggen. Daarmee verwees Lang naar het nummer 'Damage', dat hij afgelopen week in samenwerking met rapper Ronnie Flex uitbracht.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hans Kraay junior zegt Noa Lang keihard de waarheid: ‘Kun je verdomme niet een keer…’

Kraay gaf Lang na afloop van de wedstrijd duidelijk te kennen niet gediend te zijn van de manier waarop de PSV'er zijn treffers viert: "Ja, ik heb je liedje wel gehoord. Even serieus… Waarom krijgen we na elke goal het circus Noa Lang?", wilde de ESPN-verslaggever weten. "Ik moet eerlijk zeggen: ik ben fan van jou als voetballer, maar ik hoor wel bij de mensen die zeggen: kan die verdomme niet een keer normaal juichen?", sprak Kraay even verderop.

LEES OOK: Noa Lang komt met grote woorden voor NOS-camera: 'Als ik fit ben...'

Hofman, bekend van tv-programma's als Spuiten & Slikken, Over Mijn Lijk en het online programma BOOS, spreekt op Threads zijn ergernis uit over het vraaggesprek tussen Lang en Kraay junior. "Stel je bent van ESPN en Hans Kraay jr. (92) komt hiermee terug op de redactie. Een interview over "normaal juichen"", schrijft de presentator cynisch. "Dat dedain van Kraay jr, wat ís dit?", vraagt Hofman zich hardop af in de comments.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang maakt handgebaar naar televisiekijker, Luuk de Jong moet ingrijpen

PSV'er Noa Lang maakte na zijn doelpunt tegen AZ een handgebaar waar Luuk de Jong niet blij mee was.