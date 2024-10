Noa Lang komt met grote woorden voor NOS-camera: 'Als ik fit ben...'

Aan zelfvertrouwen geen enkel gebrek bij , die na de 6-0 zege van PSV op PEC Zwolle van zaterdagavond voor de camera's van de NOS een grote uitspraak doet. "Ik weet: als ik fit ben, dat sowieso niemand in Nederland mij stopt. En ik denk niemand in Europa."

Lang is weer helemaal terug bij PSV, nadat hij ook bij de start van zijn tweede seizoen kampte met fysieke ongemakken. De afgelopen week kwam hij in de Eredivisie-topper bij AZ (1-2 winst) eenmaal tot scoren voor de Eindhovenaren. Dat deed hij vervolgens óók op bezoek bij Paris Saint-Germain in de Champions League, waar PSV een verdienstelijk punt uit het vuur sleepte (1-1). Tegen PEC tekende Lang zowel voor een goal als een assist.

NOS-verslaggever Philip Kooke vraagt na de wedstrijd of Lang nu 'bulkt van het zelfvertrouwen'. "Ik heb altijd genoeg zelfvertrouwen, daar hoeft niemand zich bij mij zorgen om te maken", antwoordt de 25-jarige buitenspeler grijnzend. "Ik weet: als ik fit ben, dat sowieso niemand in Nederland mij stopt. Niemand in Europa, als ik fit ben." Kooke stelt vast: "Dan heb je genoeg zelfvertrouwen." Lang: "Dat is zoals ik ben, dat interesseert me niet. Dat zeg ik gewoon."

Niet alleen met zijn voetballende kwaliteiten vestigt Lang de aandacht op zich. Minstens zo vaak gaat het in de media over zijn manier van juichen na een doelpunt, of zijn muziekcarrière (Lang bracht deze week in samenwerking met Ronnie Flex een nieuw nummer uit. Zijn doelpunt tegen PEC vierde hij door een shirt te tonen met het opschrift '9+1 Noano', een verwijzing naar de lyrics uit het nummer. "Ik had van te voren gevraagd of ze dat klaar konden leggen aan het mediateam, dan weet ik al dat ik ga scoren", zegt Lang. "Ik wist precies waar hij lag, ik ben ook entertainer, toch? Ik ben voetballer, maar ik ben ook een beetje gek, soms", grinnikt de PSV'er. Het moment is echter nabij dat hij zijn doelpunten weer 'gewoon' gaat vieren, belooft Lang: "Het is nu even leuk, natuurlijk. Het is gewoon een hype, maar ik ga het niet het hele jaar doen natuurlijk. Het is nu even leuk, gewoon. Een beetje mensen gek blijven maken elke week, daar hou ik wel van", aldus Lang.

