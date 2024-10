Lang brengt zangkunsten opnieuw ten gehore: ‘Je bent een 9 plus 1 als m’n rugnummer’

heeft zijn nieuwe nummer uitgebracht. De track, genaamd Damage, is vanaf nu te beluisteren via onder meer Spotify en YouTube.

Bijna twee weken geleden maakte Lang bekend dat hij een nieuw nummer heeft opgenomen, samen met rapper Ronnie Flex. Eerder die week had Noano, zoals de PSV’er als artiest bekend staat, al een Gouden Plaat in ontvangst genomen. Die kreeg hij omdat zijn vorige nummer, 7K op je Feestje, meer dan tien miljoen keer was beluisterd op Spotify.

Deze vrijdag was het eindelijk zo ver voor Lang en Ronnie Flex: het nieuwe nummer, Damage, is sinds middernacht te beluisteren via verschillende streamingdiensten. In de clip is te zien hoe de voetballer en de rapper zingen in een kledingwinkel, terwijl ze ook beelden van de twee bij een dure auto op de bovenverdieping van een parkeergarage hebben.

Verwijzingen naar voetballeven Lang

In de track refereert Lang meerdere keren aan het feit dat hij profvoetballer is. “Die balliemoney stack ik als tetris”, zingt de aanvaller, die hier aangeeft veel te verdienen als voetballer. “Je bent een 9 + 1 als mijn rugnummer”, gaat hij verder, verwijzend naar zijn rugnummer 10 dat hij draagt bij PSV. Vervolgens zingt Lang ook nog niet te weten hoelang het duurt voor hij ‘recovert’, mogelijk refererend aan de blessures die hem het afgelopen jaar met regelmaat aan de kant hielden.

Het nieuwe nummer van Lang en Flex is hier te beluisteren.

