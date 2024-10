Noa Lang komt met boodschap van drie woorden, vlak na goal in Parijs

meldt zich dinsdagnacht, luttele uren nadat hij PSV met een fraai doelpunt aan een zwaarbevochten punt heeft geholpen tegen PSG, met een korte boodschap op Instagram. Bij een serie foto's plus een filmpje van zijn goal schrijft de vleugelspeler drie woorden die verwijzen naar de track die hij binnenkort uitbrengt met Ronnie Flex.

Na een halfuur spelen in Parijs werd Lang vrijgespeeld op de linkerflank, nadat Olivier Boscagli met een nuttige interceptie de bal had veroverd voor de Eindhovenaren. Lang dribbelde naar binnen, waar tegenstander Marquinhos niet uitstapte maar juist achteruitliep. Een beweging naar binnen was voldoende om de geroutineerde PSG-aanvoerder op het verkeerde been te zetten, de droge schuiver in de korte hoek was te machtig voor doelman Gianluigi Donnarumma: 0-1.

PSV stond lange tijd behoorlijk onder druk in het Parc des Princes en mocht vooral doelman Walter Benítez danken dat er aan de andere kant maar eentje invloog. Na een uur zag de Argentijnse uitblinker een pegel van Achraf Hakimi tot zijn afgrijzen door zijn benen binnenvliegen. Na de 1-1 kreeg de thuisploeg kansen op meer, maar verprutste Guus Til aan de overkant een joekel van een mogelijkheid op een nieuwe voorsprong. PSV overleefde uiteindelijk een bizarre, hectische slotfase - inclusief penalty die tóch geen penalty was - en nam zo een knap punt mee uit de Franse hoofdstad.

Luttele uren na zijn goal meldt Lang zich op Instagram met de boodschap 'Damage in Paris'. Daarmee verwijst hij naar het nummer dat hij met Ronnie Flex heeft opgenomen, waarvan beiden al een fragment deelden via social media. Langs side hustle in de muziek is meer dan een uit de hand gelopen hobby: het nummer 7K Op Je Feestje is meer dan 10 miljoen keer gestreamd op Spotify, wat de voetballer eerder deze maand een Gouden Plaat opleverde.

