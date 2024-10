Noa Lang krijgt Parc des Princes stil en sprint vervolgens naar de camera

grijpt dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League opnieuw de hoofdrol bij PSV. Drie dagen na zijn doelpunt op bezoek bij AZ heeft de aanvaller ook in het Parc des Princes toegeslagen. Lang schoot PSV na ruim een half uur voetballen op een 0-1 voorsprong. Hij herhaalde vervolgens zijn handgebaren én schreeuwde iets in de camera.

Volg Paris Saint-Germain - PSV in ons liveverslag!

Artikel gaat verder onder video

Lang maakte vorig jaar zomer de overstap van Club Brugge naar PSV. De aanvaller ging voortvarend van start in Eindhoven en had weinig tijd nodig om de harten van zijn nieuwe supporters te veroveren. Maar mede door blessureleed kon hij zijn goede start geen passend vervolg geven. Lang had slechts een klein aandeel in de landstitel en is daarom gebrand op revanche. Na een moeizame seizoensstart heeft hij de smaak inmiddels te pakken. Lang scoorde op bezoek bij AZ en dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen PSG is het dus opnieuw raak.

Lang zijn manier van juichen na zijn doelpunt tegen AZ leidde tot veel verbazing en irritaties, maar zoals we hem kennen trekt hij zich er weinig van aan. De Oranje-international maakte na zijn treffer tegen PSG andermaal allemaal gebaren met zijn handen. Hij sprintte vervolgens naar de camera en schreeuwde een aantal dingen, wat precies is niet te horen. Naast Lang verdient overigens ook Olivier Boscagli de credits voor de openingstreffer van PSG. De Fransman zorgde ervoor dat PSV op de Franse helft in balbezit kwam, waarna Lang via Ismael Saibari aan het werk werd gezet. Lang schoot vervolgens overtuigend raak in de korte hoek.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Noa Lang doet het! ⚡

In Parijs komt PSV op voorsprong 😍#ZiggoSport #UCL #PSGPSV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 22, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang kijkt na AZ - PSV de camera in en spreekt vier woorden

Noa Lang lijkt bepaald geen spijt te hebben van zijn doelpuntviering in de wedstrijd tussen AZ en PSV.