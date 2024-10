Krankzinnige slotfase in Parijs: PSV verstuurt veelzeggende tweet na heldendaad

PSV heeft dinsdagavond een knap punt veroverd op bezoek bij Paris Saint-Germain (1-1). Wie alleen de blessuretijd heeft gezien zal zeggen dat het een wonder is dat de formatie van coach Peter Bosz niet onderuit is gegaan. Niet alleen trok de scheidsrechter na ingrijpen van de VAR een strafschop voor PSG in, ook pakte Walter Benítez uit met een geweldige redding op de doellijn.

Het zag er na 45 minuten heel goed uit voor PSV. PSG had in de eerste dertig minuten weliswaar het betere van het spel en kreeg een aantal goede mogelijkheden op de voorsprong, maar het was PSV dat de leiding nam. Na goed ingrijpen van Olivier Boscagli kon Noa Lang aan het werk worden gezet. De aanvaller deed waar hij zo goed in is: naar binnen dribbelen en uithalen. Dat deed hij succesvol: 0-1 voor PSV.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft dreigden de Eindhovenaren echter omvergeblazen te worden. PSG tapte duidelijk uit een ander vaatje en dat resulteerde al snel in de gelijkmaker. De thuisploeg leek vervolgens door te drukken, maar een tweede Franse treffer bleef uit. Die zou er ook in een spectaculaire slotfase niet komen. PSV had een punt al bijna met twee handen vast, maar dreigde in de blessuretijd toch nog met lege handen achter te blijven. De scheidsrechter wees na een vermeende overtreding van Boscagli op Marco Asensio naar de stip: strafschop voor PSG.

De herhaling liet echter al zien dat Boscagli ook zeker de bal speelde. De scheidsrechter werd door de VAR naar de zijkant geroepen en na het bekijken van de beelden besloot hij zijn beslissing in te trekken: géén strafschop voor PSG. PSV kon opgelucht ademhalen, maar daarmee was de storm nog niet gaan liggen. PSG ging in de resterende minuten nog vol op jacht naar de winnende en was via Marquinhos heel dichtbij. De Braziliaan had de 2-1 voor het inkoppen, maar Benítez pakte uit met een geweldige redding. Daarmee won Benítez uiteindelijk een punt voor de bezoekers.

LEES OOK: Noa Lang krijgt Parc des Princes stil en sprint vervolgens naar de camera

Van Basten complimenteert scheidsrechter

Bij PSG zullen ze balen dat de strafschop uiteindelijk niet genomen mocht worden, maar volgens Marco van Basten valt er op het besluit van de scheidsrechter niets aan te merken. “Ik vond het totaal geen penalty. Hij speelt volledig de bal en die ander valt gewoon. Het leek er misschien een beetje op omdat je het niet goed kon zien, maar toen ik de herhaling zag was het voor mij duidelijk”, zo klonk het namens Van Basten bij Ziggo Sport. De voormalig Wereldvoetballer van het Jaar complimenteerde vervolgens de scheidsrechter. “Goede scheids, die dat ook wel durft te beslissen.”

De doldwaze slotfase kwam mooi tot uiting op het X-account van PSV. “HARTSLAG IS NIET MEER OKÉ”, zo leest het. De tweet volgde na de wereldredding van Benítez. Zijn ploeggenoten zullen hem nog wel een paar keer bedanken de komende dagen.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang kijkt na AZ - PSV de camera in en spreekt vier woorden

Noa Lang lijkt bepaald geen spijt te hebben van zijn doelpuntviering in de wedstrijd tussen AZ en PSV.