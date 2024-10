PSV dankt Lang én Benítez en houdt Paris Saint-Germain knap op gelijkspel

PSV heeft Paris Saint-Germain op het eigen veld knap op een gelijkspel weten te houden. In het Parc des Princes ging PSV met een ruststand van 0-1 aan de thee, maar na de rust moest er toch geïncasseerd worden door de mannen van coach Peter Bosz, en werd het 1-1. Al met al een knap resultaat voor de Nederlandse ploeg die lef heeft getoond.

De eerste domper werd ongeveer twee weken geleden al uitgedeeld toen er werd besloten dat er geen PSV-supporters aanwezig mochten zijn bij het affiche in het miljardenbal. Liefst 2.000 aanhangers van de club uit Eindhoven wilden de club steunen, maar kregen plots rood licht van de Franse autoriteiten. Voorafgaand aan het onderlinge duel stond PSV op één punt. Het verloor de eerste wedstrijd van de campagne van Juventus in Turijn, maar pakte thuis een punt tegen Sporting CP.

De eerste écht grote kans was in minuut twaalf te noteren. Bradley Barcola dribbelde op de goal van Walter Benítez af, maar de inzet rolde net langs de buitenkant van de paal. Een paar minuten later liet ook PSV zich voor het eerst horen. Noa Lang dribbelde op vanaf de linkerkant en gaf de voorzet aan Guus Til, maar hij ging nipt onder de bal door. Aan de andere kant schoot Kang-In Lee de bal op doel, maar Benítez kon ternauwernood redden. Niet veel minuten later kwam Ousmane Dembélé alleen voor het doel, maar hij schoot de bal snoeihard tegen de lat. Richting de 25ste minuut kwam PSV steeds meer aan de bal en zocht het via Lang naar Luuk de Jong, die vaak niet werd bereikt omdat PSG goed verdedigde.

Rond de dertigste minuut kreeg Dembélé weer een enorme kans op de openingstreffer, maar hij schoot de bal huizenhoog over de goal van PSV. Vijf minuten later was daar de 0-1 voor PSV! Noa Lang kon na een goede counter van PSV de bal in de korte hoek schieten achter de kansloze Gianluigi Donnarumma. De PSV-buitenspeler wilde het weten ook en liep meteen naar de camera. “Noano the baddest”, schreeuwde hij na zijn doelpunt in de eerste helft. Zo was het feest bij alles wat Eindhoven was.

Mauro Júnior pakte vlak voor rust nog een gele kaart, want hij haalde een gevaarlijke counter van Paris Saint-Germain eruit. En zo werd de eerste helft besloten. Het ging enorm heen en weer in het Parc des Princes. Met een 0-1 stand gingen de spelers aan de thee.

Het eerste gevaar in de tweede helft kwam van Fabian Ruiz, die vanaf ongeveer achttien meter op de goal van PSV schoot, maar sluitpost Benítez kon de bal makkelijk oprapen. Even later krulde Dembélé (wie anders) de bal vanaf de rechterkant op goal, maar weer kon de Argentijnse goalie pareren. Tien minuten na rust was daar Achraf Hakimi die vanaf twintig meter besloot te schieten, de bal ging door de benen van Benítez, en zo stond het weer 1-1.

Rond de zestigste minuut was er een megakans voor Til. Hij liep alleen op de keeper af, maar wilde de bal afspelen naar Lang. De bal kwam niet aan en de kans was verkeken. Tien minuten voor tijd kreeg Hakimi weer een reuzekans, maar de bal rakelings voorlangs.

De slotfase was enorm hectisch. PSG kreeg nog een penalty, maar deze werd uiteindelijk toch niet gegeven. Twintig seconden later haalde Benitez een bal van de doellijn.

In de volgende speelronde speelt PSV thuis tegen Girona in het Philips Stadion. Dan kunnen de PSV-supporters gewoon weer aanwezig zijn.