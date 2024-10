Noa Lang scoort en blinkt uit bij PSV, maar bij de start van zijn interview gaat het over iets héél anders

had dinsdagavond een belangrijk aandeel in het zwaarbevochten punt van PSV op bezoek bij Paris Saint-Germain (1-1). De aanvaller was voor de rust bij vlagen ongrijpbaar voor zijn tegenstanders en luisterde een zeer sterke eerste helft op met een fraai doelpunt. Na afloop werd Lang voor de camera van Ziggo Sport echter eerst gevraagd naar een zin uit zijn nieuwe nummer dat hij komende vrijdag uitbrengt.

De oud-speler van onder meer Ajax en Club Brugge staat de laatste dagen ouderwets volop in de belangstelling. Lang verscheen afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen AZ pas voor de vijfde keer dit seizoen aan de aftrap, maar had met een doelpunt meteen een belangrijk aandeel in de 1-2 zege. Een paar dagen later maakte hij opnieuw zijn opwachting in de basisopstelling en andermaal was er een belangrijke rol voor hem weggelegd. Lang opende na ruim een half uur voetballen de score. Hij vierde zijn doelpunt op exact dezelfde wijze als afgelopen zaterdag tegen AZ: met handgebaren. Lang sprintte ook nog richting de camera.

Lang zorgde met zijn ‘celebration’ afgelopen zaterdag al voor veel irritaties, maar daarvan trok hij zich weinig aan. Sterker nog: hij plaatste zondag op TikTok een video waarin zijn handgebaar nadrukkelijk voorkomt. De video diende ter promotie van een nummer dat Lang vrijdag uitbrengt met rapper Ronnie Flex. In de video zit er ook een fragmentje tussen waarop te zien is dat Lang na de wedstrijd in een camera kijkt en een tekst uit zijn nieuwe nummer Damage uitspreekt: “Noano is the baddest.” Met die vier woorden opende Hélène Hendriks het interview na afloop van het duel met PSG. “Dat moet je even uitleggen want niet iedereen weet dat”, aldus de presentatrice, waarop Lang bevestigde dat het ‘gewoon’ een zin uit zijn ‘nieuwe liedje’ is. Die zin schreeuwde hij ook uit na het maken van zijn doelpunt.

LEES OOK: Fransen weten niet wat ze meemaken en reageren zéér opvallend op Noa Lang

PSV en Lang moesten ‘overleven’

Het ging vervolgens al snel over de wedstrijd die PSV speelde in Parijs. “Je weet dat je af en toe onder druk komt te staan, dat het een team is van wereldklasse. Dan moet je soms een beetje geluk hebben. Maar ik ben trots op het team”, aldus Lang. Hij schoot zijn ploeg in het laatste kwartier van de eerste helft op voorsprong, na een fase waarin PSV meermaals ontsnapte aan een tegentreffer. “Je weet dat het in het eerste kwartier, de eerste twintig minuten altijd gaat stormen. Zeker als je uit speelt en vooral tegen zo’n ploeg. Dan moet je gewoon even overleven en dat hebben we gedaan.” Vooral in de tweede helft werd PSV teruggedrongen. “De tweede helft was gewoon overleven. We krijgen één honderd procent kans met Guus (Til, red.), maar voor de rest was het gewoon overleven. Dat is denk ik geen schande.”

