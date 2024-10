Fransen weten niet wat ze meemaken en reageren zéér opvallend op Noa Lang

maakt dinsdagavond indruk bij PSV in de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain. De aanvaller schoot zijn ploeg na ruim een half uur voetballen op een 0-1 voorsprong. Het is zeker niet de eerste keer dat PSG z’n handen vol heeft aan Lang. De Oranje-international vormde in het shirt van Club Brugge al een hoofdpijndossier voor de Fransen. Op social media wordt hij dan ook vergeleken met grote namen uit het Braziliaanse voetbal.

Lang heeft de beste versie van zichzelf dit seizoen nog niet kunnen laten zien, maar hij lijkt de smaak inmiddels te pakken te hebben. De vleugelspeler verscheen afgelopen zaterdag op bezoek bij AZ pas voor de vijfde keer dit seizoen aan de aftrap, maar luisterde zijn rentree in de basisopstelling op met een doelpunt. Drie dagen later deed Lang het net opnieuw trillen. PSV had het in het eerste half uur erg lastig tegen PSG en ontsnapte een aantal keer aan een achterstand, maar kwam halverwege de eerste helft beter in de wedstrijd en dat resulteerde dus zelfs in een voorsprong bij rust.

Na overtuigend en goed ingrijpen door Olivier Boscagli kon Lang via Ismael Saibari aan het werk worden gezet. De aanvaller kreeg alle tijd en ruimte van zijn tegenstanders om te doen wat hij zo goed kan: naar binnen dribbelen en vervolgens uithalen. Dat deed hij zeer succesvol, want zijn inzet eindigde in de korte hoek. Doelman Gianluigi Donnarumma was kansloos: 0-1. Op social media moeten Fransen meteen terugdenken aan de ontmoetingen met Club Brugge in het seizoen 2021/22. Lang maakte destijds als speler van de Belgische topclub in beide wedstrijden in de groepsfase van de Champions League een goede indruk.

Club Brugge hield PSG in eigen huis op een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Parijs eindigde weliswaar in een 4-1 zege voor de Fransen, maar Lang kon zich met onder meer een assist opnieuw onderscheiden. Dat doet hij dus ook in het shirt van PSV. Niet alleen met een treffer, maar ook met zijn acties. “Noa Lang elke keer dat hij tegen PSG speelt”, zo schrijft iemand op X, met een foto van Neymar erbij. Een ander gaat zelfs nog een stapje verder en suggereert dat de aanvaller van PSV verandert in de Braziliaanse legende Ronaldo als hij tegenover PSG staat. Een tikkeltje overdreven natuurlijk, maar het bewijst dat Lang op weg terug is.

Dat Lang er in de eerste helft lekker in zat, blijkt ook wel uit de statistieken. Volgens Bart Frouws van Voetbal International kwam aan PSV-zijde alleen Mauro Júnior (39 keer) voor de rust vaker in balbezit dan de linksbuiten (36). Hij wordt niet alleen makkelijk gevonden door zijn ploeggenoten, maar bemoeit zich ook nadrukkelijk met het spel.

