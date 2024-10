Guus Til kan het niet geloven: 'Een tikkeltje meer egoïsme had hem deugd gedaan'

PSV werd in het eerste kwartier van de tweede helft van de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League bij vlagen overlopen, maar kreeg via dé mogelijkheid om opnieuw op voorsprong te komen. Na goed doorkoppen van had Til een vrije doortocht naar het doel van Gianluigi Donnarumma, maar in plaats van zelf te schieten besloot hij om de bal breed te leggen op . Laatstgenoemde werd echter niet bereikt, waardoor Til zichzelf wel voor zijn kop kon slaan.

“Een tikkeltje meer egoïsme had hem misschien deugd gedaan, zo gezegd. Dit was niet het moment uiteindelijk om de bal op Lang te spelen. Hij had voor eigen succes moeten gaan”, zo klonk de veelzeggende reactie van de Ziggo Sport-commentator.

PSV ging dankzij een doelpunt van Noa Lang met een 0-1 voorsprong de rust in, maar zag PSG al vrij snel in de tweede helft langszij komen. Achraf Hakimi verraste doelman Walter Benítez met een knal van afstand en zorgde daarmee voor de 1-1. PSG leek vervolgens door te drukken, maar zag PSV dus dé kans op een nieuwe voorsprong krijgen.

