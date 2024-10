Noa Lang komt met fraai eerbetoon aan Abdelhak Nouri: ‘Moest zo zijn’

is na zijn doelpunt voor PSV tegen Paris Saint-Germain met een fraai eerbetoon aan Abdelhak Nouri gekomen. In het Champions League-treffen met de Parijzenaren opende de vleugelaanvaller van de Eindhovenaren de score. Uiteindelijk was de treffer van Lang niet genoeg om PSV de eerste driepunter in de nieuwe opzet van het miljardenbal te bezorgen (1-1).

Na een goede ingreep van Olivier Boscagli kwam de bal bij Ismael Saibari terecht, die de bal in een keer doorspeelde naar Lang. De 25-jarige vleugelaanvaller begon aan een dribbel, zocht de rand van het zestienmetergebied op en verraste PSG-doelman Gianluigi Donnarumma in de korte hoek: 0-1. Lang maakte de treffer in het Parc des Princes in de 34ste minuut.

Na afloop deelde Lang een Instagram Story met daarin een printscreen van een voetbaluitslagen-app. “Voor Appie, moest zo zijn”, schreef de aanvaller daarbij, waarmee hij verwijst naar Nouri. Daarnaast voegde hij een hartje toe aan de zin. De assist van het doelpunt kwam op naam van Saibari, die ook een warme band heeft met de familie van Nouri. De Marokkaanse middenvelder van PSV draagt bij de Eindhovenaren ook rugnummer 34, een verwijzing naar Nouri, die als speler van Ajax het desbetreffende rugnummer droeg.

© Imago/Realtimes

