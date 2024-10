ESPN-studio lacht om Jan Joost van Gangelen, die het accent van Noa Lang opmerkelijk nadoet

Jan Joost van Gangelen heeft zaterdagavond tijdens de rustanalyse van PSV - PEC Zwolle de lachers op zijn hand gekregen. Dat lukte de presentator door het accent van te imiteren.

PSV leidt halverwege met 2-0 tegen PEC. Het tweede doelpunt kwam op naam van Lang. Nadat de linksbuiten had gescoord, sprintte hij onmiddellijk naar de achterlijn toe. Aldaar nam hij een shirt in ontvangst van iemand achter de boarding. Het was een PSV-shirt met als bedrukking de cijfers ‘9 + 1’ en de naam ‘Noano’.

Met het shirt maakte Lang opnieuw een toespeling op het muzieknummer 'Damage' dat hij vrijdag uitbracht onder zijn artiestennaam Noano, samen met rapper Ronnie Flex. Daarin zingt Lang de tekst: ‘Je bent een 9+1 als m’n rugnummer.’

“Betere reclame is er voor hem niet. Hij kan heel makkelijk reclame voor zichzelf maken zo”, reageert Kees Kwakman in de rust bij ESPN. “Volgens mij luidt die zin over een meisje…”, valt Van Gangelen in. Vervolgens met een sterk aangezet accent: “Je bent een negen plus één, net als m’n rugnummer.” De imitatie van het accent van Lang leidt tot gelach in de studio van ESPN. Van Gangelen: “Hoe klonk dat, jongens? Lekker”, heeft de presentator hoorbaar lol om zichzelf.

